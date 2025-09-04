Aligarh News: ट्रक ड्राइवर की बेटी से इंटरनेशनल बैडमिंटन तक का सफर... कनक सिंह बनीं भारत की शान!
अलीगढ़

Aligarh News: ट्रक ड्राइवर की बेटी से इंटरनेशनल बैडमिंटन तक का सफर... कनक सिंह बनीं भारत की शान!

Aligarh News: अलीगढ़ की होनहार बेटी कनक सिंह ने अपने पिता का नाम रोशन करते हुए नई मिसाल कायम की है. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली कनक अब नाइजीरिया इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:11 PM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News/ मनीष शर्मा: यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ड्राइवर की बेटी कनक सिंह ने वो कर दिखाया, जो कई बार हालात के आगे असंभव लगता है. आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद अब वो नाइजीरिया में चल रहे इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं. बता दें कि कनक इंडिया की टॉप-3 खिलाड़ी, यूपी की गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान पर हैं. 

पैसों की कमी के कारण उन्होंने टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का मन बना लिया था, लेकिन समाजसेवी मुन्ना ठाकुर ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 1 लाख रुपये का महादान दिया और आगे होटल व अन्य खर्चों सहित कुल 1 लाख 80 हजार रुपये देने की घोषणा की.

इस अवसर पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मुन्ना ठाकुर के द्वारा महादान के प्रथम चेक देकर कनक सिंह को शुभकामनाएं दीं और कहा कि अलीगढ़ ही नहीं पूरा देश कनक पर गर्व करता है. ये चेक वितरण 2 करोड़ 1 लाख रुपये के महादान की उस योजना का पहला चेक है, जिसका उद्देश्य विकलांग बेटियों को सहयोग देना है.

भावुक कनक ने कहा कि  मैं पैसों की वजह से टूर्नामेंट छोड़ने वाली थी, मगर मुन्ना ठाकुर के सहयोग ने मुझे नया जीवन दिया है. अब मेरा लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मैडल लाना है. कनक के पिता, जो ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी एक दिन इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन करेगी. आज कनक सिंह सिर्फ़ अलीगढ़ नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं. ये साबित करती हैं कि हौसले और संकल्प से हर मुश्किल जीती जा सकती है.

और पढे़ं: यूपी के एक और जिले में खत्म होगा महाजाम! रिंग रोड पर बनेंगे 4 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ब्रिज और 5 अंडरपास, 53 गांवों के किसान होंगे मालामाल
 

aligarh news

