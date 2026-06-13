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'चलूं मां, आऊंगा फिर...' कहकर ड्यूटी पर लौटे थे जितेंद्र शर्मा,असम विमान क्रैश में हुए शहीद

Assam Plane Crash: असम के जोरहाट में AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद हो गए. 5 जून को छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर लौटे जितेंद्र ने मां से कहा था, 'चलूं मां, आऊंगा फिर', लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:29 PM IST
'चलूं मां, आऊंगा फिर...' कहकर ड्यूटी पर लौटे थे जितेंद्र शर्मा,असम विमान क्रैश में हुए शहीद
Image Credit: Assam Plane Crash

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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