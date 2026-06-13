'चलूं मां, आऊंगा फिर...' कहकर लौटे थे ड्यूटी पर

शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा (31 वर्ष) अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव सालपुर के निवासी थे. 7 भाई-बहनों में सबसे छोटे जितेंद्र पिछले एक साल से असम के जोरहाट में तैनात थे. वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे और 5 जून 2026 को ही वापस ड्यूटी पर लौटे थे. उनके बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा ने रोते हुए बताया कि 5 जून को जब वह जा रहा था, तो हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य था. उसने चलते वक्त मां से कहा था कि चलूं मां, आऊंगा फिर. हमें क्या पता था कि वह आखिरी बार बोल कर जा रहा है.