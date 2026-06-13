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अलीगढ़/मनीष शर्मा: असम के जोरहाट स्थित रोरिया एयर फोर्स स्टेशन पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया. भारतीय वायुसेना (IAF) का एक एएन-32 (AN-32) परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस भीषण हादसे में वायुसेना के 5 जांबाज जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया. शहीदों में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले सार्जेंट जितेंद्र शर्मा भी शामिल हैं. जितेंद्र के असमय निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव सालपुर (टप्पल) और पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है.
हादसे में शहीद हुए देश के वीर सपूत
शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुए इस हादसे में वायुसेना ने अपने पांच जांबाज सैनिकों को खो दिया. इस दुर्घटना में शहीद होने वाले वीरों के नाम इस प्रकार हैं. स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा (अलीगढ़, यूपी), अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम
'चलूं मां, आऊंगा फिर...' कहकर लौटे थे ड्यूटी पर
शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा (31 वर्ष) अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव सालपुर के निवासी थे. 7 भाई-बहनों में सबसे छोटे जितेंद्र पिछले एक साल से असम के जोरहाट में तैनात थे. वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे और 5 जून 2026 को ही वापस ड्यूटी पर लौटे थे. उनके बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा ने रोते हुए बताया कि 5 जून को जब वह जा रहा था, तो हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य था. उसने चलते वक्त मां से कहा था कि चलूं मां, आऊंगा फिर. हमें क्या पता था कि वह आखिरी बार बोल कर जा रहा है.
घर में इस समय जितेंद्र की शादी को लेकर खुशियों का माहौल था. परिजनों ने उनके लिए लड़की भी देख ली थी और जल्द ही रिश्ते को अंतिम रूप देकर शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.
कठिन परिस्थितियों से लड़कर हासिल किया था मुकाम
जितेंद्र का वायुसेना में चयन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और वह लगभग 12 साल से देश की सेवा कर रहे थे. करीब 12 वर्ष पूर्व उनके पिता करुआ शर्मा का निधन हो गया था. पिता के साये के बिना मां राजेश्वरी देवी और बड़े भाइयों (रमाकांत और भूपेंद्र) ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जितेंद्र की पढ़ाई और करियर में हर संभव सहयोग दिया. जितेंद्र ने अपनी मेहनत और देशभक्ति के बल पर भारतीय वायुसेना में स्थान बनाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था.
गांव में पसरा मातम, पार्थिव शरीर का इंतजार
शनिवार दोपहर करीब 12 बजे न्यूज़ देखकर परिवार को अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद दोपहर 1 बजे सैन्य अधिकारियों ने फोन कर शहादत की पुष्टि की. सूचना मिलते ही बुजुर्ग और परिजन गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए हैं. शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर रविवार तक उनके पैतृक गांव सालपुर पहुंचने की संभावना है, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.