बादल बाबू रिहा....सना रानी के इश्क में बिना पासपोर्ट वीजा के पहुंच गए सरहद पार

Aligarh News: अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला खिटकारी के बादल बाबू को सना रानी के प्यार में बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान पहुंचने पर खुफिया एजेंसी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. एक साल बाद 26 दिसंबर को सजा पूरी होने पर बादल बाबू को रिहा कर दिया गया है, लेकिन वह डिटेंशन सेंटर में रहेगा. पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ही बादल बाबू को भारत भेजा जाएगा. बादल बाबू के रिहा होने पर परिजन मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार करने के साथ उसके जल्दी भारत लौटने की कामना कर रहे हैं.

सना रानी के प्यार में सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गए

नगला खिटकरी का बादल बाबू पाकिस्तान की सना रानी से सोशल मीडिया पर प्यार होने पर 24 दिसंबर 2024 को परिजनों को बिना बताए बिना पासपोर्ट वीजा के शरहद पारकर पाकिस्तान पहुंच गया था. जहां पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सजा पूरी होने पर एक साल बाद 26 दिसंबर को बादल बाबू को पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे अभी पाकिस्तान में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

परिजनों ने खुशी जताई

बादल बाबू के पिता और अन्य परिजनों ने बताया कि उनको बादल बाबू के वकील फयाज रामे के द्वारा पाकिस्तान से बताया गया कि बादल बाबू की रिहाई हो गई है. अभी उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. इसके लिए बादल बाबू के वकील ने पाकिस्तान गृह मंत्रालय को सजा पूरी होने पर भारत भेजने का प्रार्थना पत्र दिया है.

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय से पूरी हो रही कानूनी प्रक्रिया

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर जल्द ही बदल बाबू को भारत भेजा जाएगा. बादल बाबू की रिहाई और जल्द भारत आने की जानकारी मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है. परिजन मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया है. वहीं परिजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विदेश मंत्री से बादल बाबू को जल्द से जल्द भारत लाकर परिजनों को सौंपने की अपील की है.

फेसबुक पर ऐसे हुई थी मुलाकात

बता दें कि बादल बाबू दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी में रेडीमेड कपड़ों की सिलाई का काम करते थे. फेसबुक पर उनकी मुलाकात लाहौर से लगभग 240 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन के माउंग गांव की रहने वाली 21 साल की सना रानी से हुई. पहले दोनों दोस्त थे. इसके बाद दोनों में प्यार हो गया. दोनों में फोन पर बातचीत भी होने लगी थी. 2 जनवरी 2024 को पहली बार बादल बाबू अपनी प्रेमिका सना से मिलने सरहद पारकर पाकिस्तान पहुंच गए.

