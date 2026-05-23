चाची बनी पत्नी, फिर मकान के लिए रची भतीजे की मौत की साजिश; मौत से पहले युवक के Video से खुलासा

Aligarh News: अलीगढ़ के टप्पल इलाके से सामने आए इस बेहद चौंकाने वाले और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले सनसनीखेज मामला सामने आया है. संपत्ति को लेकर रिश्तों की मर्यादा को तारतार किया गया.
Trending Photos
मनीष शर्मा/अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नगल खुर्द गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. परिजनों का आरोप है कि जिस चाची ने पहले अपने ही भतीजे को पति बनाकर उसके साथ रहना शुरू किया उसी ने अब मकान और संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी.
क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि महिला गीता, अपने पति की मौत के बाद अपने शादीशुदा बेटों और बहुओं के साथ मृतक राजीव सिंह के घर में पत्नी बनकर रह रही थी. परिजनों का आरोप है कि गीता का मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते राजीव सिंह को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.
मौत से पहले के वीडियो से खुलासा...
मामले में सबसे बड़ा खुलासा उस वीडियो से हुआ है, जो मौत से पहले का बताया जा रहा है. वीडियो में मृतक राजीव सिंह खुद मारपीट करने और ज़हर खिलाने की बात कहता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा.
महिला गीता अपने बेटों और बहुओं के साथ फरार
आरोप है कि घटना के बाद आरोपी महिला गीता अपने बेटों और बहुओं के साथ फरार हो गई वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मौत के कई घंटे बाद तक भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है. नाराज परिजनों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. फिलहाल पूरे मामले में टप्पल पुलिस जांच में जुटी हुई है.
मृतक के पिता ने क्या कहा....
मृतक के पिता एक्स आर्मी हवलदार देशराज ने कहा कि मेरे तीन लड़के हैं. पिता ने बताया कि ज्ञानेंद्र और उसकी चाची से प्रेम प्रसंग करीब 15 साल से चल रहा था. उनका कहना है कि चाय में जहर दिया गया है और भाग गए हैं. बॉडी का अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब रिपोर्ट हो जाएगी. न्याय की उम्मीद है.
रामपुर से चंद घंटों की दूरी पर हैं जन्नत जैसी वादियां, कम बजट में उठाएं पहाड़ों की सैर का भरपूर लुत्फ
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.