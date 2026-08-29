अलीगढ़ की पुश्तैनी संपत्ति पर घमासान, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह पहुंचे पुलिस चौकी, जानिए क्या है पूरा विवाद

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अलीगढ़/मनीष शर्मा: फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह से जुड़ा पुश्तैनी संपत्ति विवाद फिर चर्चा में है. करोड़ों रुपये की जमीन और पुरानी हवेली से जुड़े मामले में चंद्रचूड़ सिंह ने जलालपुर चौकी पहुंचकर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया. परिवार की ओर से चाची समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और कथित फर्जी वसीयत के जरिए संपत्ति पर कब्जे का आरोप लगाया गया है. पुलिस अब वसीयत समेत संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयानों की जांच कर रही है.
अभिनेता ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान
अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र से जुड़े पुश्तैनी संपत्ति विवाद में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह शनिवार को जलालपुर चौकी पहुंचे. यहां उन्होंने मामले के जांच अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा और बयान दर्ज कराया. बताया जा रहा है कि विवाद करोड़ों रुपये की जमीन और परिवार की पुरानी हवेली से जुड़ा है. चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह की ओर से इस मामले में परिवार के ही कुछ सदस्यों के खिलाफ शिकायत की गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है. अब जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में क्या स्थिति है और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.
सात लोगों पर मुकदमा दर्ज
पैतृक संपत्ति विवाद में चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई की ओर से उनकी चाची समेत सात लोगों को नामजद कराया गया है. मामले में धोखाधड़ी, कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है. परिवार का आरोप है कि पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार हासिल करने के लिए दस्तावेजों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नामजद लोगों में गायत्री देवी, जय सिंह और अंजनी सिंह समेत सात लोग शामिल बताए गए हैं. पुलिस अब मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाने के साथ सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.
कथित वसीयत पर उठे सवाल
अभिमन्यु सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति और पुश्तैनी हवेली पर कब्जे के लिए कथित तौर पर फर्जी वसीयत का सहारा लिया गया. परिवार का दावा है कि यह वसीयत उनके दादा हरेंद्र पाल सिंह की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले तैयार की गई थी. उस समय उनकी तबीयत काफी खराब थी और वह बिस्तर पर थे. इसी आधार पर परिवार ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए हैं. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी पुलिस जांच के जरिए होनी बाकी है. पुलिस वसीयत और संपत्ति से संबंधित अन्य कागजात की जांच करेगी. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दस्तावेज सही हैं या उनमें किसी तरह की गड़बड़ी की गई है.
लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद
बताया जा रहा है कि चंद्रचूड़ सिंह का परिवार काफी समय से पुश्तैनी संपत्ति पर अपने अधिकार को लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है. परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा यह विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. चंद्रचूड़ सिंह का पुलिस चौकी पहुंचकर बयान दर्ज कराना इसी जांच का हिस्सा है. पुलिस के अनुसार मामले के हर पहलू को देखा जा रहा है और उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी. चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी सफर भी काफी चर्चित रहा है. उन्होंने 1996 में 'तेरे मेरे सपने' से फिल्मों में कदम रखा था और इसी साल गुलजार की फिल्म 'माचिस' में उनके अभिनय को पहचान मिली. 'माचिस' के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता पुरस्कार मिला था. इसके बाद 'दिल क्या करे', 'जोश', 'क्या कहना' और 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया. अब उनकी पैतृक संपत्ति से जुड़े इस मामले में आगे की दिशा पुलिस जांच और दस्तावेजों की पड़ताल से तय होगी.