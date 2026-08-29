अलीगढ़ की पुश्तैनी संपत्ति पर घमासान, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह पहुंचे पुलिस चौकी, जानिए क्या है पूरा विवाद

बताया जा रहा है कि चंद्रचूड़ सिंह का परिवार काफी समय से पुश्तैनी संपत्ति पर अपने अधिकार को लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है. परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा यह विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. चंद्रचूड़ सिंह का पुलिस चौकी पहुंचकर बयान दर्ज कराना इसी जांच का हिस्सा है. पुलिस के अनुसार मामले के हर पहलू को देखा जा रहा है और उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी. चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी सफर भी काफी चर्चित रहा है. उन्होंने 1996 में 'तेरे मेरे सपने' से फिल्मों में कदम रखा था और इसी साल गुलजार की फिल्म 'माचिस' में उनके अभिनय को पहचान मिली. 'माचिस' के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता पुरस्कार मिला था. इसके बाद 'दिल क्या करे', 'जोश', 'क्या कहना' और 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया. अब उनकी पैतृक संपत्ति से जुड़े इस मामले में आगे की दिशा पुलिस जांच और दस्तावेजों की पड़ताल से तय होगी.