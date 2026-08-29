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अलीगढ़ की पुश्तैनी संपत्ति पर घमासान, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह पहुंचे पुलिस चौकी, जानिए क्या है पूरा विवाद

फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह से जुड़ा अलीगढ़ का पुश्तैनी संपत्ति विवाद एक बार फिर चर्चा में है. करोड़ों रुपये की जमीन और पुरानी हवेली को लेकर परिवार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में अब अभिनेता ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है.

Edited ByGunateet Ojha
Published: Aug 29, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:51 PM IST
अलीगढ़ की पुश्तैनी संपत्ति पर घमासान, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह पहुंचे पुलिस चौकी, जानिए क्या है पूरा विवाद

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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