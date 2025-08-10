Aligarh News: चिप्स के 5 रुपये देने में हुई देरी, तो युवक पर चाकू से हमला, अलीगढ़ में दबंग पार्षद के बेटे ने कर दिया ये कांड

Aligarh News: अलीगढ़ में दबंग पार्षद की गुंडई देखने को मिली. यहां दबंग पार्षद ने युवक पर 5 रुपये के चिप्स के लिए चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि चिप्स पैकेट के 5 रुपये देने में देरी हुई तो दबंग पार्षद के बेटे ने युवक की चाकू से उंगली काट दी. इस घटना में मां और बेटे घायल बताए जा रहे हैं.

क्या है ये पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, दबंग पार्षद के बेटे ने जैसे ही हमला किया, बचाव में उसकी मां आ गई. फिर युवक की मां पर भी चाकू से धावा बोल दिया. पार्षद के बेटे और पति पर मारपीट व चाकू से हमले का आरोप लगा. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इसके बाद पुलिस ने घायल मां-बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका इलाज किया गया. यह घटना बन्नादेवी थाना इलाके के सराय रहमान की है. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

