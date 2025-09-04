Aligarh News: पति बोला कूद जाओ.. और महिला ने छत से लगा दी छलांग! दहेज की आग ने फिर छीनी मुस्कान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908487
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: पति बोला कूद जाओ.. और महिला ने छत से लगा दी छलांग! दहेज की आग ने फिर छीनी मुस्कान

Aligarh News: अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पति के उकसाने पर एक महिला ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की. पहली मंजिल से नीचे गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दहेज उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है. अभी ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी दहेज हत्याकांड थमा भी नहीं था कि अब अलीगढ़ से एक नया मामला सामने आ गया है. यहां एक महिला ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की. यह मामला अलीगढ़ थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम दकौली का है.

घर की छत से कूदी महिला
महिला का नाम अर्चना है. महिला के छत से कूदकर जान देने की कोशिश का वीडियो सामने आया है. महिला का आरोप है कि अर्चना का पति सोनू और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे. जिसकी वजह से महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया. बताया जा रहा है कि 6 साल पहले अर्चना और सोनू की शादी हुई थी. 

ससुराल वालों पर संगीन आरोप
शादी के सालों बाद भी महिला पर पति और ससुराल वाले मायके से दहेज लाने का प्रेशर बना रहे थे. उससे 5 लाख रुपये और बुलेट दहेज में मांगी गई थी. इस बात को लेकर पति के साथ अर्चना का अक्सर झगड़ा होता था. इस बात को लेकर अर्चना और उसके पति के बीच विवाद हुआ था. उसी के उकसाने पर महिला ने जान देने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस
घर की पहली मंजिल से नीचे गिरते ही अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई. ससुरालवालों की बेरहमी यहीं नहीं थमी, बल्कि जैसे ही वह जमीन पर औंधे मुंह गिरी तो उसके पति ने बचाने के बजाए उसकी पिटाई शुरू कर दी. पिता की ये हरकत देखते ही बच्चों ने चीख पुकार मचा दी. फिर महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अब पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Chandauli News: RPF-GRP को चेकिंग में बड़ी सफलता, DDU जंक्शन पर मिले 35 लाख 60 हजार रुपये, खोला बैग तो मचा हड़कंप

TAGS

Aligarh Women Jumped From RoofAligarh dowry caseAligarh Policealigarh news

Trending news

Mathura News
काजल... काजल... कहां हो तुम? सुहागरात के दो दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने किया कांड
aligarh news
ट्रक ड्राइवर की बेटी से इंटरनेशनल बैडमिंटन तक का सफर... कनक सिंह बनीं भारत की शान!
Gorakhpur News
औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर, 2251 करोड़ रुपये का सीएम योगी ने दिया गिफ्ट
jaunpur news
जौनपुर: बैंक मित्र से ढाई लाख की लूट, बदमाशों ने छीना कैश से भरा बैग, हमले में घायल
Kanpur crime news
घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, पार्किंग में डस्टबिन रखने पर हुआ विवाद
up special train
दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! रेलवे चलाएगा 3600 त्योहार स्पेशल ट्रेन
Barabanki
बाराबंकी: पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Barabanki
बाराबंकी:ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में बड़ा एक्शन,रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR
Prayagraj
प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें,15 दिन बंद रहेगा फाफामऊ ब्रिज,इन रास्तों से एंट्री
RPF-GRP
RPF-GRP को चेकिंग में बड़ी सफलता, DDU जंक्शन पर एक शख्स का खोला बैग तो मचा हड़कंप
;