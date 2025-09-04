Aligarh News: पति बोला कूद जाओ.. और महिला ने छत से लगा दी छलांग! दहेज की आग ने फिर छीनी मुस्कान

Aligarh News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दहेज उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है. अभी ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी दहेज हत्याकांड थमा भी नहीं था कि अब अलीगढ़ से एक नया मामला सामने आ गया है. यहां एक महिला ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की. यह मामला अलीगढ़ थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम दकौली का है.

घर की छत से कूदी महिला

महिला का नाम अर्चना है. महिला के छत से कूदकर जान देने की कोशिश का वीडियो सामने आया है. महिला का आरोप है कि अर्चना का पति सोनू और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे. जिसकी वजह से महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया. बताया जा रहा है कि 6 साल पहले अर्चना और सोनू की शादी हुई थी.

ससुराल वालों पर संगीन आरोप

शादी के सालों बाद भी महिला पर पति और ससुराल वाले मायके से दहेज लाने का प्रेशर बना रहे थे. उससे 5 लाख रुपये और बुलेट दहेज में मांगी गई थी. इस बात को लेकर पति के साथ अर्चना का अक्सर झगड़ा होता था. इस बात को लेकर अर्चना और उसके पति के बीच विवाद हुआ था. उसी के उकसाने पर महिला ने जान देने की कोशिश की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घर की पहली मंजिल से नीचे गिरते ही अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई. ससुरालवालों की बेरहमी यहीं नहीं थमी, बल्कि जैसे ही वह जमीन पर औंधे मुंह गिरी तो उसके पति ने बचाने के बजाए उसकी पिटाई शुरू कर दी. पिता की ये हरकत देखते ही बच्चों ने चीख पुकार मचा दी. फिर महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अब पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

