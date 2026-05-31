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यूपी के इस शहर में खत्म होगा जाम का झंझट! 52 करोड़ का फ्लाईओवर तेजी से ले रहा आकार, बदलेगी शहर के ट्रैफिक की तस्वीर

Aligarh Development News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब एटा चुंगी पर लगने वाला जाम बीते हुए दौर की बात होने वाला है. एटा चुंगी चौराहे पर 52 करोड़ की लागत का फ्लाईओवर तेजी से आकार ले रहा है, जो शहर के ट्रैफिक की तस्वीर बदल देगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 31, 2026, 01:39 PM IST
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अलीगढ़ एटा चुंगी फ्लाईओवर
अलीगढ़ एटा चुंगी फ्लाईओवर

Aligarh: अलीगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए एटा चुंगी चौराहे पर निर्माणाधीन फोरलेन फ्लाईओवर तेजी से आकार ले रहा है. करीब 52 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शहर के प्रमुख ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम करेगा. फ्लाईओवर के पिलर और दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अब पिलरों पर बीम डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

चौकोर पिलरों से मिलेगी अलग पहचान
इस फ्लाईओवर को शहर के अन्य पुलों से अलग पहचान देने के लिए इसके पिलर चौकोर डिजाइन में बनाए गए हैं. लगभग 650 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर के लिए कुल 12 पिलर खड़े किए गए हैं. निर्माण पूरा होने के बाद यह शहर का दूसरा फोरलेन फ्लाईओवर होगा. इसके साथ ही अलीगढ़ में फ्लाईओवरों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी.

सर्विस रोड से स्थानीय यातायात को राहत
फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड भी विकसित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय वाहनों की आवाजाही आसान होगी. फिलहाल बिजली के खंभे हटाए जाने बाकी हैं, इसलिए सड़क की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर रखी गई है. खंभे हटने के बाद इसे बढ़ाकर 5.5 मीटर तक किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक संचालन और अधिक सुगम हो सकेगा.

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मई 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य
परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अधिकारियों का मानना है कि फ्लाईओवर शुरू होते ही एटा चुंगी चौराहे पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

शहर के ट्रैफिक नेटवर्क को मिलेगा नया विकल्प
स्मार्ट सिटी योजना के तहत छर्रा अड्डा पुल से बौनेर तिराहे तक फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य भी समानांतर रूप से जारी है. फ्लाईओवर और फोरलेन सड़क मिलकर शहर के भीतर और बाहरी मार्गों पर यातायात का दबाव कम करेंगे.

क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी होते हुए कमालपुर और आगरा की ओर जाने वाले वाहनों को निर्बाध मार्ग मिलेगा, जबकि रामघाट रोड, महेशपुर और अन्य स्थानीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के नीचे से आसानी से निकल सकेंगे. इसके अलावा धनीपुर मंडी क्षेत्र में धान सीजन के दौरान लगने वाले जाम में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.

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