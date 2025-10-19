Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967895
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: कड़ाही में भटूरे तलते दिखे पूर्व सांसद राजू भैया, फिर जो हुआ, देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

Aligarh Viral News: पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया इन दिनों सुर्खियों में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह कड़ाही में भटूरे तलते नजर आए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh Viral News
Aligarh Viral News

Aligarh Viral News: पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया का एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है. इस वीडियो में राजू भैया भटूरे तलते दिख रहे हैं. यह वीडियो अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के पैंठ चौराहे की है. जहां वह अपने दुकान में पहुंचे. फिर क्या था वो खूब भटूरे तलने के लिए निकल पड़े.

राजू भैया ने तले भटूरे
दुकान पर उन्होंने सबके लिए भटूरे तला. बताया जा रहा है कि राजू भैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे. तभी वह दुकान पर पहुंचे थे. इस दौरान जो हुआ उसे देख किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. जिसे देख स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

इंटरनेट पर छाया ये वीडियो
यह वायरल वीडियो शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे वायरल हुआ था. अब यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे राजू भैया की सहजता और जनता के बीच उनके जुड़ाव का प्रतीक मान रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही चर्चा तेज हो गई है. आपको बता दें, एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Sambhal News: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत

TAGS

Raju Bhaiya Viral NewsAligarh viral newsaligarh newsViral Video

Trending news

Ayodhya deepotsav 2025
Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी,लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति
UPSC result
Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर
Chandauli News
सपा सांसद ने सर्विस लेन का किया निरीक्षण, रिंग रोड पर कट बनने की रखी मांग
 Kaushambi News
कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम! बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम
diwali 2025
रामनगरी में अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बने राम-सीता और लक्ष्मण, मिला नया आयाम
Premanand Maharaj Padyatra
दिवाली से पहले वृंदावन में आस्था का सैलाब,प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों को उमड़ी भीड़
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव,दो नए रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी,जलेंगे 26 लाख से ज्यादा दीये!
uttarakhand accident
मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड,दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
Noida News
दीपावली-भाई दूज से पहले नोएडा में नये नियम लागू, 5 दिनों तक इन पर रहेगी कड़ी निगरानी