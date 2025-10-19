Aligarh News: कड़ाही में भटूरे तलते दिखे पूर्व सांसद राजू भैया, फिर जो हुआ, देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

Aligarh Viral News: पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया का एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है. इस वीडियो में राजू भैया भटूरे तलते दिख रहे हैं. यह वीडियो अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के पैंठ चौराहे की है. जहां वह अपने दुकान में पहुंचे. फिर क्या था वो खूब भटूरे तलने के लिए निकल पड़े.

राजू भैया ने तले भटूरे

दुकान पर उन्होंने सबके लिए भटूरे तला. बताया जा रहा है कि राजू भैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे. तभी वह दुकान पर पहुंचे थे. इस दौरान जो हुआ उसे देख किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. जिसे देख स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

इंटरनेट पर छाया ये वीडियो

यह वायरल वीडियो शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे वायरल हुआ था. अब यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे राजू भैया की सहजता और जनता के बीच उनके जुड़ाव का प्रतीक मान रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही चर्चा तेज हो गई है. आपको बता दें, एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं.

