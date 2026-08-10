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अलीगढ़ का नाम बदल कर 'हरिगढ़' करने की प्रक्रिया तेज, पक्ष-विपक्ष में बढ़ा सियासी घमासान

Aligarh News: अलीगढ़ का नाम बदलकर ‘हरिगढ़’ करने की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही यूपी में सियासी घमासान बढ़ गया है. शासन ने नगर निगम से नाम परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव और दस्तावेज मांगे हैं. मेयर ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:02 PM IST
अलीगढ़ का नाम बदल कर 'हरिगढ़' करने की प्रक्रिया तेज, पक्ष-विपक्ष में बढ़ा सियासी घमासान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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