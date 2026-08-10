अलीगढ़ का नाम बदल कर 'हरिगढ़' करने की प्रक्रिया तेज, पक्ष-विपक्ष में बढ़ा सियासी घमासान

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Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' करने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होते ही स्थानीय राजनीति गर्मा गई है. राज्य सरकार द्वारा अलीगढ़ नगर निगम और स्थानीय प्रशासनिक विभागों से नाम परिवर्तन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगे जाने के बाद, जहां एक ओर सत्तापक्ष और मेयर ने इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
विपक्षी पार्षदों का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों के पार्षदों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. पार्षदों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अलीगढ़ का नाम यथावत रखने की मांग की.
विपक्षी पार्षदों का कहना है कि अलीगढ़ ताला, तालीम और तहजीब का प्रतीक ऐतिहासिक शहर है, जहां सभी समुदाय आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं. नाम बदलने की चर्चाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश हैं. विपक्ष का दावा है कि नगर निगम की बैठक में ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, वर्ष 2022-23 में सिर्फ एक सुझाव आया था जिसका पुरजोर विरोध किया गया था.
नगर निगम और प्रशासन जुटा रहा दस्तावेज
नगर आयुक्त एवं सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देश पर नगर निगम अब तक पारित हुए प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और संबंधित कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा कर रहा है. सभी जरूरी तथ्यों की जांच के बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी, ताकि नाम परिवर्तन में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन का आकलन किया जा सके.
हरिगढ़ सनातन संस्कृति की पहचान
अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि नगर निगम सदन में वर्ष 2023 और 2026 के सत्र में पार्षदों की मांग पर नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था. मेयर के अनुसार, इस शहर की ऐतिहासिक पहचान स्वामी हरिदास जी से जुड़े 'हरिगढ़' से रही है. नाम हरिगढ़ होने से शहर को देश भर में एक 'सनातन शहर' के रूप में विशेष सांस्कृतिक पहचान मिलेगी.
इतिहास के पन्नों में अलीगढ़ के नाम
ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, पिछले 600 वर्षों में इस शहर का नाम कम से कम 5 बार बदला जा चुका है. कोल (सबसे प्राचीन नाम), मुहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़, अलीगढ़
शासन स्तर पर रिपोर्ट मांगे जाने और विपक्ष के कड़े विरोध के बाद यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में और गरमाने के आसार हैं.