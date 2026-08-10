अलीगढ़ का नाम बदल कर 'हरिगढ़' करने की प्रक्रिया तेज, पक्ष-विपक्ष में बढ़ा सियासी घमासान

हरिगढ़ सनातन संस्कृति की पहचान

अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि नगर निगम सदन में वर्ष 2023 और 2026 के सत्र में पार्षदों की मांग पर नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था. मेयर के अनुसार, इस शहर की ऐतिहासिक पहचान स्वामी हरिदास जी से जुड़े 'हरिगढ़' से रही है. नाम हरिगढ़ होने से शहर को देश भर में एक 'सनातन शहर' के रूप में विशेष सांस्कृतिक पहचान मिलेगी.