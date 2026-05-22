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हीटवेव बच्चों के लिए खतरनाक, अलीगढ़ में स्ट्रोक-डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीजों की बढ़ी तादाद, जानें कैसे बचें?

Aligarh Heatwave: अलीगढ़ में इन दिनों भयंकर गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है. जिले में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हालात ऐसे हैं कि जिला अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है. यहां सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं. जानिए सीएमएस जगवीर सिंह ने क्या कहा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 22, 2026, 12:57 PM IST
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Aligarh Heatwave/ मनीष शर्मा: अलीगढ़ जिले में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. भीषण हीटवेव और लू ने भी लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से आम लोग परेशान हैं. वहीं अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. हीट वेव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है.

हीटवेव का सबसे ज्यादा असर
भीषण गर्मी की वजह से जिला अस्पताल में सबसे अधिक बच्चे आ रहे है. आंकड़ों की बात करें तो ढाई सौ से 300 बच्चे हर दिन जिला मलखान सिंह अस्पताल की ओपीडी में आ रहे हैं. 35 से 40 बच्चे पीकू वार्ड (बच्चा वार्ड) में भर्ती हैं. सभी बच्चों को पूरी तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जल्द बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं. बच्चे अधिकतर उल्टी दस्त, इंफेक्शन, बुखार और डायरिया से ग्रसित हो रहे हैं.

क्या बोले सीएमएस जगवीर सिंह?
इतना ही नहीं आसपास के जिलों से भी डायरिया उल्टी दस्त इन्फेक्शन से ग्रसित बच्चे जिला अस्पताल में आ रहे हैं. जिला मलखान सिंह अस्पताल के सीएमएस जगवीर सिंह ने बताया की अस्पताल में कोल्ड वार्ड भी बनाया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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लोगों को स्वास्थ्य विभाग की सलाह
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सिर ढककर चलने की सलाह दी है. भयंकर गर्मी का असर न सिर्फ स्वास्थ्य पर, बल्कि बिजली आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. बढ़ते लोड की वजह से कई इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों और छाया का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं.

बच्चों के लिए खास सलाह
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के दिनों में सभी माता-पिता को सावधान करते हुए बच्चों को धूप में जाने से रोकने और उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देते रहने की सलाह दी है. मंत्रालय ने कहा कि बच्चों को धूप में खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन गर्मी उनके इस मजे को खराब न करे इसको लेकर सावधानी जरूरी है. अगर बच्चा धूप में जा रहा है, स्कूल की असेंबली में है या धूप में नंगे पांव खेल रहा है तो ये उसे बीमार कर सकती है. बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, ऐसे में उनमें लू लगने के लक्षणों को बिल्कुल अनदेखा न करें और समय रहते डॉक्टर के पास ले जाएं.

कैसे करें पहचान?
बच्चों में हीटवेव के कारण होने वाली दिक्कतों के लक्षण समय रहते पहचानें और इसे ठीक करने के उपाय करें। गर्मी के कारण बच्चों में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. जैसे बेहोशी या मांसपेशियों में ऐंठन, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द, ज्यादा पसीना आना और कमजोरी, भ्रमित लगना या सुस्त हो जाना, तेजी से सांस लेना या दिल की धड़कन तेज होना, जी मिचलाना और उल्टी होना इसके लक्षण हैं.

कैसे बच्चों को गर्मी से बचाएं?
जानकार कहते हैं कि धूप में बच्चों को न जाने दें, समय-समय पर पानी पीते रहने की जरूरत के बारे में सिखाएं. हीट वेव से बचाव के लिए ओआरएस, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ देते रहें. कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा शुगर वाले पेय नुकसान पहुंचा सकते हैं. बाहर का तला-भुना, बासी खाना और अधिक मसालेदार भोजन न दें. स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए. अगर बच्चे को लू लग गई है या फिर वो बीमार दिख रहा है तो तुरंत जरूरी उपाय करें.

बच्चे को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं ताकि शरीर का तापमान कंट्रोल हो सके. कपड़ों को ढीला कर दें ताकि गर्मी का असर कम हो. बच्चे को करवट से लिटा दें ताकि सांस की नली में कुछ फंसे नहीं. अगर बच्चा बेहोश है, तो उसे कुछ भी खाने-पीने को न दें. बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि समय रहते इलाज हो सके.

यह भी पढ़िए: पूर्वी यूपी में छक्के छुड़ा रहा मौसम! गोरखपुर-वाराणसी-देवरिया समेत इन जिलों में आंधी-बारिश नदारद; गर्मी और लू को लेकर खतरनाक अलर्ट

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