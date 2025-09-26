Aligarh News: पत्नी की जुदाई सह न सका पति, गम में उठाया खौफनाक कदम, ऐसे हुई थी शादी

Aligarh News/Manish Sharma: अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के जलाली मोड़ पर गुरुवार देर रात एक युवक ने पत्नी से जुदाई न सह पाने के कारण फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

सामूहिक विवाह में हुई थी शादी

मृतक की शादी कुछ समय पहले सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी. शुरुआत में वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में पत्नी के प्रेम संबंधों की भनक लगने पर पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा. परिजनों का कहना है कि युवक ने कई बार पत्नी से आपत्ति जताई और उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह नाराज होकर मायके चली गई.

पत्नी की जुदाई नहीं कर पाया सहन

परिजनों ने बताया कि युवक पत्नी के कारण काफी दिनों से तनाव और अवसाद में था. पत्नी से जुदाई और घरेलू कलह को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया. बुधवार देर रात उसने कमरे में फाँसी लगाकर अपनी जीवन समाप्त कर ली. जब परिवारजन ने उसे लटका देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई और लोग तुरंत पुलिस को सूचना देने पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलते ही हरदुआगंज थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है.शुरुआती जांच में मामला मानसिक तनाव और वैवाहिक विवाद का लग रहा है.हालांकि, सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

गांव में मातम का माहौल

घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी युवक की मौत को लेकर स्तब्ध हैं और इसे पारिवारिक तनाव का परिणाम बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें:Mission Shakti UP: नवरात्रि में नारी शक्ति का अनोखा रूप, 1.91 लाख बेटियों ने सीखी डिजीटल बैंकिंग और बचत की बारीकियां

