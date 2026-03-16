'मुझे रमजान-ईद नहीं पता, होली-दिवाली से मतलब' — अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के बयान से फिर गरमाई सियासत

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम का एक और बयान सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. ईद से पहले दिए गए उनके बयान को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है. सांसद ने कहा कि उन्हें रमजान और ईद के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें केवल होली और दिवाली से मतलब है.

क्या हैं पूरा मामला ?

अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सतीश गौतम ने नुमाइश मैदान में नमाज की अनुमति देने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नुमाइश क्षेत्र में पहले से ही काफी अवैध अतिक्रमण है, ऐसे में वहां नमाज के लिए जगह देने की क्या जरूरत है. उनके इस बयान को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं.सांसद गौतम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान समुदाय उठा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में मकान, राशन और गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं का फायदा भी उन्हें ही ज्यादा मिल रहा है.

जानिये क्या कहते है सांसद

उन्होंने कहा, “सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा ले रहा है तो वह मुसलमान हैं. चाहे एम्स हो या एएमयू, हर जगह मुसलमान ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.” सांसद ने यह भी कहा कि छात्रों की परीक्षाएं चल रही होती हैं, लेकिन सुबह चार बजे लाउडस्पीकर चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है.

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संभल में नमाज को लेकर हुए विवाद

इस बयान को हाल ही में संभल में नमाज को लेकर हुए विवाद और अदालत के फैसले के संदर्भ में भी देखा जा रहा है. दरअसल, कुछ दिन पहले संभल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के आदेश को रद्द करते हुए डीएम और एसपी को कड़ी टिप्पणी भी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर अधिकारी कानून का राज लागू करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उन्होंने अलीगढ़ के दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था. उस समय उन्होंने दावा किया था कि यह नाम आतंकियों जैसा लगता है.

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