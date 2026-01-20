अलीगढ़ में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी! मस्जिद सहित कई संस्थानों पर लगे लाल निशान, PAC, RAF और पुलिस तैनात, लोगों में हड़कंप

मनीष शर्मा/अलीगढ़: शहर में मंगलवार को कोट थाना क्षेत्र स्थित रेलवे रोड और अब्दुल करीम चौराहे पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की.अभियान के दौरान अवैध रूप से कब्जा करने वालों के निर्माणों की नापतोल की गई. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र मौके पर RAF, PAC और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा. ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. कार्रवाई को लेकर इलाके में दिन भर हलचल बनी रही.

अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर कोर्ड इलाके से रेलवे रोड तक नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस कार्रवाई में रेलवे रोड स्थित मस्जिद हलवाई यान की नापतोल की गई तो पाया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा अतिक्रमण की जद में निकला. जिसके बाद अतिक्रमण वाले हिस्से पर लाल निशान लगा दिये गये.

बजरंग दल लगातार कर रहा था कार्रवाई की मांग

बजरंग बल लगातार इस मस्जिद द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहा था. जानकारी के मुताबिक मस्जिद द्वारा अतिक्रमण का मामला तब सामने आया जब बजरंग बल के जिला संयोजक गौरव शर्मा ने मस्जिद के नीचे करीब 100 साल पुराने नाले के होने का दावा किया. उनका कहना है कि मस्जिद नाले के ऊपर बनी हुई है और नाला करीब 18 फीट नीचे बह रहा है.

वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नपाई की अचानक जरूरत क्यों पड़ी और कार्रवाई एकतरफा हो रही है. समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. हमीद घोसी ने कहा कि यदि ऐसा जारी रहा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी.

उधर भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि यह योगी सरकार है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. मौके पर एसडीएम कोल महिमा सिंह और नगर निगम के परिवर्तन अधिकारी वीर सिंह मौजूद रहे.

