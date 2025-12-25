Advertisement
स्कूल जाने के लिए तैयार था बच्चा, मां किचन में...नगर निगम ने बाहर से सील कर दिया घर, अंदर फंसा पूरा परिवार

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने ऊपरकोट शीशे वाली मस्जिद आतिशबाजान में हाउस टैक्स बकाए पर एक मकान पर सील लगा दी. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:28 AM IST
Aligarh News (प्रतीकात्मक फोटो)
Aligarh News (प्रतीकात्मक फोटो)

अलीगढ़/मनीष शर्मा: अलीगढ़ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर नगर निगम की टीम ने एक परिवार को मकान सहित सील कर दिया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है. पूरा परिवार घर के अंदर ही था.  इस कार्रवाई की चारों ओर तीखी आलोचना हो रही है.

जानें कहां का है मामला
अलीगढ़ शहर के ऊपरकोट क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 71 के मोहल्ला अलीशाहजान का है. मंगलवार सुबह नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए पहुंची थी. नगर निगम की टीम ऊपर कोट पहुंची और बिना किसी चेतावनी या पूर्व सूचना के 94 हजार का बकाया वसूलने के लिए बाहर से मकान पर सील लगा दी. ऐसा आरोप है कि टैक्स वसूली के नाम पर नगर निगम कर्मचारियों ने सभी मर्यादाओं को दरकिनार कर दिया.

उस समय घर के अंदर अफसर अली, उनकी पत्नी और 7 वर्षीय बेटा कामरान मौजूद थे. बच्चा स्कूल जाने की तैयारी में था और मां रसोई में नाश्ता बना रही थी. परिवार ने अधिकारियों से बाहर निकलने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. बताया जा रहा है कि घर के पीछे एक दरवाजा था जिससे वो घर के अंदर से बाहर  निकल पाए.

गुहार लगाता रहा परिवार
पीड़ित परिवार का आरोप है कि सीलिंग के दौरान वे अंदर से लगातार शोर मचाते रहे और अधिकारियों से बाहर निकलने देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी.  घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया.स्थानीय लोगों और पार्षद अब्दुल मुत्तलिब ने भी कार्रवाई का विरोध किया और बताया कि टैक्स को लेकर नगर निगम में आपत्ति पहले से लंबित है.  इसके बावजूद अधिकारी मौके से चले गए.

10 दिन पहले भेजा था नोटिस
महानगर के वार्ड संख्या 71 ऊपर कोट के मोहल्ला आतिश बाजान में अफसर अली का घर है. नगर ने निगम 10 दिन पहले उन पर 94 हजार रुपये का संपत्ति कर बताते हुए नोटिस भेजा था. 50 गज के मकान का इतना टैक्स आने पर अफसर अली ने नगर निगम पार्षद अब्दुल मुत्तलिब के साथ जाकर नगर निगम में आपत्ति दाखिल की थी. अभी आपत्ति पर विचार चल रहा है.

