अलीगढ़ नुमाइश में डिजिटल क्रांति! 145 साल से चली आ रही ये प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, विवादों से छुटकारा, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

Aligarh: अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश अपने 145 साल के लंबे सफर में इस बार एक ऐतिहासिक मोड़ लेने जा रही है. जिला प्रशासन ने मेले से जुड़े सभी ठेकों को पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह कदम नुमाइश के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और ठेका आवंटन में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

नुमाइश प्रशासन ने इस नई व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यदि सब कुछ समय से पूरा हो गया, तो इस बार की नुमाइश में किसी भी ठेके का वितरण ऑफलाइन नहीं होगा.

एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से ठेकों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, खासकर तहबजारी (किसी जगह पर सामान बेचने या उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाने वाला शुल्क), जो नुमाइश का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है. ऑनलाइन प्रक्रिया से इन विवादों पर न केवल रोक लगेगी, बल्कि ठेकेदारों को एक साफ, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म भी मिलेगा.

राजस्व के बड़े ठेके भी अब ऑनलाइन

नुमाइश प्रशासन इस बार लगभग सभी प्रमुख ठेकों को ऑनलाइन मोड पर ले जा रहा है. इनमें शामिल हैं—

- तहबजारी (स्टॉल/स्थान किराया)

- बिजली व्यवस्था

- साउंड सिस्टम

- टेंट और डेकोरेशन

- होर्डिंग/पब्लिसिटी

- केटरिंग सेवाएं

- सेनिटेशन

- स्मृति चिह्न निर्माण

अधिकारियों का मानना है कि कई बड़े आयोजनों की तरह डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

1880 से शुरू हुई थी परंपरा

1880 में 'अलीगढ़ जिला मेला' के नाम से शुरू हुई यह नुमाइश अब डेढ़ सदी का इतिहास समेटे खड़ी है. शुरुआती दौर में यहां घोड़ों की प्रदर्शनियों तक का आयोजन हुआ करता था. समय के साथ यह मेला आधुनिकता की ओर बढ़ता रहा है, और अब ऑनलाइन ठेका व्यवस्था इसे और एक नई दिशा देने जा रही है.

अलीगढ़ की यह नुमाइश अब परंपरा और तकनीक के संगम का नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है.

