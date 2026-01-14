Advertisement
सड़क पर महिलाओं में मारपीट से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! पूछताछ के बाद 7 महिलाओं समेत 15 को किया गिरफ्तार

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 महिलाओं और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 14, 2026, 01:13 PM IST
मनीष शर्मा/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट ने एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया. यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे कि भला महिलाओं की बीच मारपीट से सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ कैसे हुआ, लेकिन यह बिल्कुल सच है. 

कैसे हुआ सेक्स रैकेट का पर्दाफाश
दरअसल अलीगढ़ के  सारसोल चौराहे पर चौहान कॉम्पलेक्स के नीचे सड़क पर कुछ महिलाओं में मारपीट हो गई. महिलाओं ने एक दूसरे के बाल- पकड़कर नीचे गिराया और खूब गुत्थम-गुत्था हुई.  महिलाओं के बीच बुरी तरह से मारपीट को देख वहां मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, किसे ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया. वहीं मौके पर मौजूद एक युवक ने महिलाओं का बीच-बचाव कराकर मारपीट बंद कराई. 

मारपीट के वीडियो से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश
महिलाओं के बीच मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की और मारपीट करने वाली महिलाओं तक पहुंच गई.

सीओ और एसडीएम ने की कार्रवाई
पुलिस टीम के साथ सीओ बन्ना देवी और एसडीएम कोल भी पहुंचे. पुलिस ने झगड़ा कर रही महिलाओं से मारपीट की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सेक्स रैकेट में काम करती हैं. वे दिल्ली, अलीगढ़ और झारखंड की रहने वाली हैं. महिलाओं की बात सुन पुलिस टीम के कान खड़े हो गए. तुरंत ही निकटतम थाने से लेडिज पुलिस बुलाई गई. 

अलीगढ़ में चल रहा था अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट
पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ के आधार पर एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ करते हुए मौके से 7 महिलाओं और 8 पुरुषों को मिलाकर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि वो अलीगढ़ में सेक्स रैकेट चला रहे थे. पुलिस ने छापामारी कर मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किये हैं. इसके बाद पुलिस ने प्रेसवार्ता कर इस अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट के बारे में विस्तार से बताया.  

ये भी पढ़ें: ग्राहक के सामने लड़कियों की परेड,अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें: दरवाजा तोड़ते ही खिड़की से भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऑनलाइन होती थी कॉलगर्ल बुकिंग

 

