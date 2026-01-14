सड़क पर महिलाओं में मारपीट से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! पूछताछ के बाद 7 महिलाओं समेत 15 को किया गिरफ्तार

मनीष शर्मा/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट ने एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया. यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे कि भला महिलाओं की बीच मारपीट से सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ कैसे हुआ, लेकिन यह बिल्कुल सच है.

कैसे हुआ सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

दरअसल अलीगढ़ के सारसोल चौराहे पर चौहान कॉम्पलेक्स के नीचे सड़क पर कुछ महिलाओं में मारपीट हो गई. महिलाओं ने एक दूसरे के बाल- पकड़कर नीचे गिराया और खूब गुत्थम-गुत्था हुई. महिलाओं के बीच बुरी तरह से मारपीट को देख वहां मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, किसे ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया. वहीं मौके पर मौजूद एक युवक ने महिलाओं का बीच-बचाव कराकर मारपीट बंद कराई.

मारपीट के वीडियो से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

महिलाओं के बीच मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की और मारपीट करने वाली महिलाओं तक पहुंच गई.

सीओ और एसडीएम ने की कार्रवाई

पुलिस टीम के साथ सीओ बन्ना देवी और एसडीएम कोल भी पहुंचे. पुलिस ने झगड़ा कर रही महिलाओं से मारपीट की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सेक्स रैकेट में काम करती हैं. वे दिल्ली, अलीगढ़ और झारखंड की रहने वाली हैं. महिलाओं की बात सुन पुलिस टीम के कान खड़े हो गए. तुरंत ही निकटतम थाने से लेडिज पुलिस बुलाई गई.

अलीगढ़ में चल रहा था अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट

पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ के आधार पर एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ करते हुए मौके से 7 महिलाओं और 8 पुरुषों को मिलाकर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि वो अलीगढ़ में सेक्स रैकेट चला रहे थे. पुलिस ने छापामारी कर मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किये हैं. इसके बाद पुलिस ने प्रेसवार्ता कर इस अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट के बारे में विस्तार से बताया.

