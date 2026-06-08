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मनीष शर्मा/अलीगढ़: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का iPhone 16 Pro Max चोरी हो गया था. चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन यूपी के अलीगढ़ में मिली. इसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर मदद मांगी. अलीगढ़ पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया है.
आईपीएल के फाइनल मुकाबले में चोरी हुआ था मोबाइल
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर जेक जैकिंग्स पिछले महीनों भारत आए थे. वह आईपीएल का फाइनल मुकाबला देखने अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे. 31 मई को फाइनल मैच के दौरान जेक जैकिंग्स का iPhone 16 Pro Max चोरी हो गया. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी. इसके बाद 2 जून को चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन अलीगढ़ में मिली.
अलीगढ़ पुलिस से सोशल मीडिया पर मांगी मदद
इसके बाद जेक जैकिंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए सहायता मांगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज जादौन द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया. सर्विलांस सेल अलीगढ़ को मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए. एसएसपी नीरज जादौन के निर्देशन में सर्विलांस सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उक्त मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया.
जेक जैकिंग्स ने अलीगढ़ एसएसपी को दिया धन्यवाद
अलीगढ़ पुलिस ने जेक जैकिंग्स को चोरी हुआ मोबाइल फोन सौंप दिया. जेक जैकिंग्स ने एसएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन से मुलाकात कर अलीगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पेशेवर कार्यशैली एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही सर्विलांस प्रभारी अभिषेक गौतम की विशेष प्रशंसा की. सोशल मीडिया पर अलीगढ़ पुलिस की खूब तारीफ हो रही है.