अलीगढ़ पुलिस से सोशल मीडिया पर मांगी मदद

इसके बाद जेक जैकिंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए सहायता मांगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज जादौन द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया. सर्विलांस सेल अलीगढ़ को मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए. एसएसपी नीरज जादौन के निर्देशन में सर्विलांस सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उक्त मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया.