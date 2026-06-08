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अहमदाबाद स्टेडियम से चोरी हुआ iPhone 16 Pro Max, ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर मांगी मदद, अलीगढ़ से बरामद

Aligarh news: 31 मई को आईपीएल के फाइनल मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर का मोबाइल फोन चोरी हो गया था. अलीगढ़ पुलिस ने फोन बरामद कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:41 PM IST
अहमदाबाद स्टेडियम से चोरी हुआ iPhone 16 Pro Max, ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर मांगी मदद, अलीगढ़ से बरामद
Image Credit: Aligarh SSP

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