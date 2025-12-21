Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

पैसे का लालच, फिर पिलाई शराब...दो बच्चों की मां ने दिव्यांग Lover के साथ रची खौफनाक साजिश, अलीगढ़ की ज्योति बनी 'मुस्कान'

Aligarh News: अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है प्रेम प्रसंग के चलते एक इलेक्ट्रिशियन की हत्या कराई गई थी जिसमें मृतक की पत्नी ही साजिशकर्ता निकली पुलिस ने इस मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो की तलाश जारी है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:35 PM IST
Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 17 दिसंबर को सड़क किनारे मिले एक इलेक्ट्रीशियन के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. मृतक की पहचान आगरा निवासी राजकुमार (45) के रूप में हुई है. जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों में बाधा बनने पर उसकी पत्नी ज्योति ने अपने दिव्यांग प्रेमी बाबी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस के अनुसार 
पत्नी ने प्रेमी के दोस्तों को डेढ़ लाख रुपये की सुपारी देकर राजकुमार की हत्या कराई. वारदात के बाद शव को लोधा थाना क्षेत्र के हैवतपुर और अकरावत गांव के बीच कच्चे रास्ते पर फेंक दिया गया. इस मामले में पत्नी, उसका प्रेमी और एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी.

किराये के मकान से शुरू हुई कहानी
जानकारी के मुताबिक,  ज्योति का परिवार पहले धनीपुर में बाबी के घर किराये पर रहता था. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आगरा निवासी राजकुमार का वहां आना-जाना था. बातचीत के दौरान दोनों में प्रेम संबंध बने और बाद में शादी हो गई. दंपती के 11 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है.

शादी के बाद बढ़ीं नजदीकियां
शादी के बाद ज्योति की अपने मकान मालिक बाबी से नजदीकियां बढ़ती गईं. बाबी उसे आर्थिक मदद भी करने लगा. जब राजकुमार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने विरोध किया, जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया. यही विवाद हत्या की साजिश की वजह बना.

पैसे का लालच देकर बुलाया, शराब पिलाकर मारी गोली
पुलिस के मुताबिक, बाबी ने धनीपुर मंडी में आढ़त चलाने वाले अपने दोस्त संदीप सिंह और उसके दो रिश्तेदारों को हत्या की सुपारी दी. एक लाख रुपये एडवांस दिए गए. योजना के तहत ज्योति ने 16 दिसंबर को राजकुमार को बाबी से पैसे दिलाने के बहाने आगरा से अलीगढ़ बुलाया. कार में बैठाकर उसे इधर-उधर घुमाया गया और शराब पिलाई गई. रात करीब 10 बजे गोली मारकर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. पहचान छिपाने के लिए चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई.

पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि
17 दिसंबर की सुबह हैवतपुर-अकरावत मार्ग पर कच्चे रास्ते पर राजकुमार का शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने और चेहरे पर चाकू से हमला किए जाने की पुष्टि हुई. पुलिस को घटनास्थल से ऐसे साक्ष्य भी मिले, जिनसे शव को वाहन से कुचलने की कोशिश का अंदेशा हुआ.

सीसीटीवी और कॉल डिटेल से खुला राज
जांच में सामने आया कि 16 दिसंबर को राजकुमार आगरा से रोडवेज बस से अलीगढ़ पहुंचा था. आगरा कट पर उतरने के बाद वह एक कार में सवार हुआ, जिसकी मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुई. सर्विलांस से यह भी पता चला कि दोपहर 1 बजे से रात 4 बजे के बीच ज्योति और बाबी के बीच सात बार फोन पर बातचीत हुई.

पुलिस की कार्रवाई जारी
एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. दो अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का औपचारिक खुलासा करेगी.

