Aligarh News: इलाज के लिए नहीं भेजा...कैदी की मौत से मचा बवाल, परिवार में जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप!

अलीगढ़/मनीष शर्मा : अलीगढ़ के धनीपुर मंडी निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू की जिला कारागार में मौत हो गई. जीतू बीते पाँच साल से दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद था. गुरुवार को उसकी मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया.परिजन जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं.

परिजनों का क्या कहना

परिजनों का कहना है कि जीतू लंबे समय से बवासीर की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. अदालत से आदेश होने के बावजूद भी जेल प्रशासन ने उसे बाहर इलाज के लिए नहीं भेजा. आरोप है कि इलाज के नाम पर जेल अधिकारियों ने इलाज के नाम पर 20 हजार रुपये की मांग की थी, लेकिन पैसे न मिलने पर इलाज नहीं कराया गया. परिजनों ने इसे सुनियोजित लापरवाही बताते हुए कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है.

परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग

मौत की सूचना मिलते ही परिवारजन जिला कारागार पहुँचे और वहाँ जमकर हंगामा और नारेबाजी की. उन्होंने जेल प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की. परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते इलाज मिलता तो जीतू की जान बचाई जा सकती थी.

जेल प्रशासन ने क्या कहां

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित जिला कारागार के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि कैदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे प्राथमिक उपचार दिया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने दी चेतावनी

फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा. वहीं, परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे. इस घटना से जेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से इस मामले में कार्रवाई करता है.

