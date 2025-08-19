Aligarh Accident: अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
Aligarh Accident: अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया.  इस हादसे के बाद मृतक दंपति के घर में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:09 PM IST
Aligarh News/मनीष शर्मा:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया.  जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  गोंडा थाना क्षेत्र के गांव गहलऊ की बताई जा रही है. वहीं मृतकों की पहचान 28 वर्षीय सोनू और उसकी 35 वर्षीय पत्नी मीरा के रूप में हुई है. सूचना पाकर गोंडा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. टक्कर के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. इस हादसे के बाद मृतक दंपति के घर में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोगों ने प्रशासन से आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

खबर अपडेट की जा रही है....

और पढ़ें: एएमयू गेट पर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, बाब-ए-सैयद पर पुलिस-RAF की कड़ी सुरक्षा
 

