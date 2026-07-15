अलीगढ़ को मिला 33.38 किमी रिंग रोड का तोहफा, 37 गांवों से होकर गुजरेगा ग्रीनफील्ड हाईवे

Aligarh News: अलीगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 33.38 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना की अधिसूचना जारी कर दी है. यह 4/6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. रिंग रोड बनने के बाद दिल्ली, आगरा, मथुरा, एटा, कानपुर और लखनऊ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा.