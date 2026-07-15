अलीगढ़ को मिला 33.38 किमी रिंग रोड का तोहफा, 37 गांवों से होकर गुजरेगा ग्रीनफील्ड हाईवे

राज्य चुनें
Aligarh News: अलीगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 33.38 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना की अधिसूचना जारी कर दी है. यह 4/6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. रिंग रोड बनने के बाद दिल्ली, आगरा, मथुरा, एटा, कानपुर और लखनऊ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा.
गभाना से हरदुआगंज तक बनेगा रिंग रोड
परियोजना निदेशक शेषनाथ यादव के अनुसार, रिंग रोड की शुरुआत गभाना तहसील के जीटी रोड स्थित पला सल्लू क्षेत्र से होगी और यह कोल तहसील के हरदुआगंज तक जाएगा. नया रिंग रोड शहर के बाहरी हिस्सों को जोड़ते हुए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
37 गांवों से होकर गुजरेगा हाईवे
यह परियोजना कोल और गभाना तहसील के 37 गांवों से होकर गुजरेगी. इनमें पला सल्लू, कोरह रुस्तमपुर, कोइल, सांगौर, गिरधरपुर, खेडिया हैवत खां, कलुआ, दाउदपुर कोटा, सुम्मेरपुर, समस्तपुर कोटा, अमरौली, कस्तरी वैश्य, पला मजरा कस्तरी वैश्य, चन्दोखा, छेरत सुडियाल, साथा, खेरूपुरा, सपेरा भानपुर, किढ़ारा, जटपुरा, बरौठ, मोरथल, मोहनपुर, नयाबांस नरेन्द्रगढ़ी, आजमाबाद माछुआ, सिकन्दरपुर माछुआ, खान आलमपुर, इमलानी, मई, महमूदपुर जमालपुर, चंगेरी, भोजपुर, अलहदादपुर, पनैठी, अदौन, जलूपुर सिहोर, बरौठा और हरदुआगंज शामिल हैं.
इन कार्यों के लिए NHAI की NOC होगी जरूरी
अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित गांवों में जमीन से जुड़े मामलों पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए गए हैं. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अतुल गुप्ता के अनुसार, अब इन क्षेत्रों में निम्न कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की अनापत्ति (NOC) लेना अनिवार्य होगा.
भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU)
बैनामा और नामांतरण (Mutation)
नई कॉलोनी का विकास
जमीन को बंधक रखना या विनिमय (Exchange)
रिंग रोड बनने से अलीगढ़ में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और भविष्य में औद्योगिक व शहरी विकास को भी नई गति मिलेगी.