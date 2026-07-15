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अलीगढ़ को मिला 33.38 किमी रिंग रोड का तोहफा, 37 गांवों से होकर गुजरेगा ग्रीनफील्ड हाईवे

Aligarh News: अलीगढ़ को ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. यह परियोजना 37 गांवों से होकर गुजरेगी. इससे अलीगढ़ के प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम में बड़ी कमी आएगी और प्रदूषण भी घटेगा.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 15, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:43 PM IST
अलीगढ़ को मिला 33.38 किमी रिंग रोड का तोहफा, 37 गांवों से होकर गुजरेगा ग्रीनफील्ड हाईवे
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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