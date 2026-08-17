अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, SI समेत 3 की मौत

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अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले मेंएक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार सब-इंस्पेक्टर श्रवण कुमार तोमर सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
कहां पर हुई ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना मडराक क्षेत्र स्थित आगरा रोड पर की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों में दरोगा श्रवण कुमार तोमर के अलावा सब्जी विक्रेता एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, बाइक पर सवार चौथे व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है.
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के बाद मौके पर यातायात सुचारू कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारकर भागने वाले अनियंत्रित ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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