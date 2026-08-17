अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, SI समेत 3 की मौत

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के बाद मौके पर यातायात सुचारू कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारकर भागने वाले अनियंत्रित ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.