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अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, SI समेत 3 की मौत

Aligarh Road Accident: अलीगढ़ जिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार सब-इंस्पेक्टर श्रवण कुमार तोमर और एक सब्जी विक्रेता महिला-पुरुष समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 17, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:53 PM IST
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, SI समेत 3 की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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