Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल

Aligarh Accident: अलीगढ़ जिले में दिपावली के अगले दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:03 PM IST
Aligarh Road Accident
Aligarh Road Accident

Aligarh Road Accident/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मंगलवार को एक  दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पर नोएडा की ओर जा रही रोडवेज बस ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक युवती और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

कहां पर हुई ये घटना? 
दरअसल, ये घटना खेरेश्वर चौराहे के पास की बताई जा रही है. वहीं घायलों को तत्काल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. अब तक मृतक की पहचान नहीं हो गई है. वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

