अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल

Aligarh Accident: अलीगढ़ जिले में दिपावली के अगले दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Trending Photos
Aligarh Road Accident/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पर नोएडा की ओर जा रही रोडवेज बस ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक युवती और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
कहां पर हुई ये घटना?
दरअसल, ये घटना खेरेश्वर चौराहे के पास की बताई जा रही है. वहीं घायलों को तत्काल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. अब तक मृतक की पहचान नहीं हो गई है. वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
खबर अपडेट की जा रही है...
और पढे़ं: दीपावली पर दो परिवारों में छाया मातम, पिकअप-कार की भीषण टक्कर में दो की मौत, एक की अगले महीने होनी थी शादी
Mathura News: दीपावली पर मांस की दुकान बंद कराने को लेकर बवाल, सनातन धर्म कार्यकर्ता पर 20 लोगों ने किया जानलेवा हमला
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !