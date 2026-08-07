अलीगढ़ बनेगा 'हरिगढ़'! शासन ने मांगी रिपोर्ट; नगर निगम और प्रशासन जुटा रहा दस्तावेज

पहले भी बदला है अलीगढ़ का नाम

इतिहास में अलीगढ़ का नाम कई बार बदला जा चुका है. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार लगभग 600 सालों में शहर का नाम 5 बार बदला गया है. सबसे प्राचीन नाम कोल था. इसके बाद अलग-अलग शासकों के समय इसका नाम मुहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़ और अंततः अलीगढ़ रखा गया. नाम परिवर्तन उस दौर की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का प्रतीक रहा है. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है. यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रह सकता है.