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अलीगढ़ बनेगा 'हरिगढ़'! शासन ने मांगी रिपोर्ट; नगर निगम और प्रशासन जुटा रहा दस्तावेज

Aligarh name change: तालानगरी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस संबंध में शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है. सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे प्रशासनिक विभागों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 07, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:53 AM IST
अलीगढ़ बनेगा 'हरिगढ़'! शासन ने मांगी रिपोर्ट; नगर निगम और प्रशासन जुटा रहा दस्तावेज
Image Credit: Aligarh News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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