अलीगढ़ बनेगा 'हरिगढ़'! शासन ने मांगी रिपोर्ट; नगर निगम और प्रशासन जुटा रहा दस्तावेज

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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' करने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है. राज्य सरकार ने अलीगढ़ नगर निगम और स्थानीय प्रशासनिक विभागों से नाम परिवर्तन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. शासन यह जानना चाहता है कि नाम बदलने में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन तो नहीं है. सरकार की इस पहल के बाद नगर निगम प्रशासन ने सभी जरूरी दस्तावेज और पुराने प्रस्तावों की समीक्षा शुरू कर दी है.
म्युनिसिपल कमिश्नर और CEO प्रेम प्रकाश मीणा का बयान
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, सदन में कई बार नाम बदलने का मुद्दा उठाया जा चुका है. सरकार के निर्देश पर अब तक पास हुए प्रस्तावों, जताई गई आपत्तियों और संबंधित कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. उन्होंने बताया, "मामले की गहन जांच के बाद नगर निगम एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. हम पुराने प्रस्तावों और दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं. सभी जरूरी तथ्य और विवरण एकत्र कर जल्द ही अंतिम रिपोर्ट शासन के सामने प्रस्तुत की जाएगी।"
मेयर बोले—'हरिगढ़' सनातन संस्कृति और इतिहास की पहचान
अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि नगर निगम हाउस में वर्ष 2023 के सत्र और फिर 2026 के सत्र में पार्षदों की मांग पर नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया था.
मेयर ने कहा, "हम सनातन परंपरा से गहराई से जुड़े हैं. ऐतिहासिक रूप से इस शहर की पहचान स्वामी हरिदास जी से जुड़े 'हरिगढ़' के रूप में थी, जिसे बाद में बदल दिया गया था. अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने से इसे देश भर में एक 'सनातन शहर' के तौर पर विशेष पहचान मिलेगी.हमें पूरा विश्वास है कि शासन से इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी और आने वाले समय में यह शहर हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा।"
पहले भी बदला है अलीगढ़ का नाम
इतिहास में अलीगढ़ का नाम कई बार बदला जा चुका है. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार लगभग 600 सालों में शहर का नाम 5 बार बदला गया है. सबसे प्राचीन नाम कोल था. इसके बाद अलग-अलग शासकों के समय इसका नाम मुहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़ और अंततः अलीगढ़ रखा गया. नाम परिवर्तन उस दौर की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का प्रतीक रहा है. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है. यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रह सकता है.
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