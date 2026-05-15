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11 हजार पन्नों का ‘सत्य शास्त्र’ और 51 लाख की चुनौती, अलीगढ़ से निकलेगा ‘सत्यता का घोड़ा’

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में त्रेता युग से प्रेरित होकर एक अनोखी यात्रा शुरू होने जा रही है. इस यात्रा में 11 हजार पन्नों का शास्त्र और 11 सवाल लेकर सत्यता का घोड़ा पूरे देश के भ्रमण पर निकलेगा. जो इन 11 सवालों का तार्किकता के साथ सही जवाब दे देगा उसे 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 15, 2026, 08:17 PM IST
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'सत्यता के घोड़े' की यात्रा
'सत्यता के घोड़े' की यात्रा

मनीष शर्मा/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर क्षेत्र स्थित एदलपुर गांव का ‘इच्छा पूर्ति धाम’ इन दिनों एक अनोखी आध्यात्मिक और वैचारिक पहल को लेकर चर्चा में है. यहां के संत स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज ने एक ऐसी यात्रा की घोषणा की है, जिसे उन्होंने त्रेता युग के अश्वमेध यज्ञ से प्रेरित बताया है. इस यात्रा का नाम ‘सत्यता का घोड़ा’ रखा गया है, जो देशभर में सत्य, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों को लेकर भ्रमण करेगा.

11 सवालों के जवाब पर मिलेगा 51 लाख का इनाम
स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का दावा है कि उन्होंने 11 हजार पन्नों का एक विशाल शास्त्र तैयार किया है. इस ग्रंथ में मानव जीवन, सत्य, आत्मा और अस्तित्व से जुड़े 11 गूढ़ प्रश्न शामिल किए गए हैं. संत का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रश्नों के तार्किक और सटीक उत्तर देने में सफल होता है, तो उसे 51 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

उन्होंने इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और अनुभव की परीक्षा बताया है. संत के अनुसार यह ‘अनुभव की फिलॉसफी’ है, जो हर व्यक्ति के जीवन और सोच से जुड़ी हुई है.

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अपने ही शास्त्र को दांव पर लगाने का दावा
इस पूरी पहल का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि संत ने अपने ही लिखे शास्त्र को दांव पर लगा दिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि उनके विचार और ज्ञान असत्य साबित होते हैं, तो वे स्वयं अपने 11 हजार पन्नों के शास्त्र को अग्नि के हवाले कर देंगे.

स्वामी राजेंद्र देव का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भ्रम या आस्था का प्रचार करना नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना करना है. यही कारण है कि उन्होंने अपने ज्ञान को सार्वजनिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है.

215 दिन चलेगी यात्रा, 108 स्थानों पर होगा प्रवास
‘सत्यता का घोड़ा’ यात्रा 28 नवंबर 2026 को इच्छापूर्ति धाम, खैर, अलीगढ़ से शुरू होगी. यह यात्रा कुल 215 दिनों तक चलेगी और देशभर के 108 प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी. यात्रा का पहला पड़ाव वृंदावन और दूसरा अयोध्या रखा गया है.

इस अभियान का समापन 30 जून 2027 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित है. संत का कहना है कि यदि उस समय तक कोई भी उनके 11 प्रश्नों को चुनौती देकर गलत साबित नहीं कर पाया, तभी इस विशाल शास्त्र को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा.

 

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