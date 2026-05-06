अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी, निवेश के नाम पर तीन कंपनियों ने लूटा!

Aligarh: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की तरफ से तीन कंपनियों के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ें : कानपुर में जज की पत्नी से 39 लाख की ठगी, व्हाट्सएप पर किसी ऐसे ग्रुप के आप न हो जाना शिकार

Add Zee News as a Preferred Source

यह खबर अपडेट की जा रही है. हम अपने सभी पाठकों तक पल-पल की खबरें पहुंचाते हैं. हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आप तक पहुंचे. प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी इस समाचार को लगातार अपडेट किया जा रहा है. ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ज़ी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड डिजिटल के साथ.