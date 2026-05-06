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अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी, निवेश के नाम पर तीन कंपनियों ने लूटा!

Aligarh News: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की तरफ से तीन कंपनियों के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 06, 2026, 05:04 PM IST
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अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी

Aligarh: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की तरफ से तीन कंपनियों के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है.

 

ये भी पढ़ें : कानपुर में जज की पत्नी से 39 लाख की ठगी, व्हाट्सएप पर किसी ऐसे ग्रुप के आप न हो जाना शिकार

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