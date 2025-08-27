Aligarh Weather: अलीगढ़ में राहत देने के बाद आंखें तरेर रहे बदरा, उमस निकाल रही दम, जिले में भयंकर बारिश की हो गई भविष्यवाणी!

Aligarh Weather Today: यूपी में झमाझम बारिश से कई जिलों का मौसम बदल गया है तो कई जनपदों में गर्मी और उसम परेशान कर रही है. अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला कमजोर हो रहा है. जिससे एक बार फिर से उमस भरी गर्मी सताने लगी है. ऐसा ही हाल यूपी के अलीगढ़ का है. अलीगढ़ में काफी हद तक उमस औऱ गर्मी से राहत मिली है पर कल और परसों मौसम दगा देने के मूड में दिख रहा है. मौसम विभाग की मानें तो गर्मी से लोग परेशान नजर आएंगे. जानिए कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम..

आज कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है. आसमान में कुछ जगहों पर काले बदरा दिखाई दे सकते हैं. प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ने से अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में उमस भरी गर्मी बढ़ जाएगी. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.

पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान

पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 और मुरादाबाद में 33.4 रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

अलीगढ़ में कब शुरु होगी अच्छी बारिश?

30 अगस्त से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. 31 अगस्त से पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर झमाझम बारिश होने का अनुमान हैं. इस दौरान बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अलीगढ़ वालों भी अपनी तैयारी पूरी रखों, बारिश से राहत के साथ जलभराव की समस्या भी साथ में मिलेगी.

यूपी के इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बहुत भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. 30 अगस्त से मानसून फिर से पलटी मारेगा. कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक़ शुक्रवार 27 अगस्त को सूबे के पश्चिमी संभाग में आज कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. जबकि पूर्वी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में एक या दो जगहों पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है. इन जिलों में कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है.

आज किन जिलों में कुछ जगहों पर होगी बारिश

यूपी में आज वहीं नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, औरैया, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान हैं.

