Aligarh Weather: अलीगढ़ में राहत देने के बाद आंखें तरेर रहे बदरा, उमस निकाल रही दम, जिले में भयंकर बारिश की हो गई भविष्यवाणी!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2898384
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh Weather: अलीगढ़ में राहत देने के बाद आंखें तरेर रहे बदरा, उमस निकाल रही दम, जिले में भयंकर बारिश की हो गई भविष्यवाणी!

Aligarh Weather: अलीगढ़ में आज मौसम का मिला जुला रंग देखने को मिल रहा है. आसमान में सूरज और बादल आंख मिचौली खेल रहे है. जानिए आज अलीगढ़ का मौसम कैसा है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh weather Update
Aligarh weather Update

Aligarh Weather Today: यूपी में झमाझम बारिश से कई जिलों का मौसम बदल गया है तो कई जनपदों में गर्मी और उसम परेशान कर रही है. अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला कमजोर हो रहा है. जिससे एक बार फिर से उमस भरी गर्मी सताने लगी है. ऐसा ही हाल यूपी के अलीगढ़ का है. अलीगढ़ में काफी हद तक उमस औऱ गर्मी से राहत मिली है पर कल और परसों मौसम दगा देने के मूड में दिख रहा है. मौसम विभाग की मानें तो गर्मी से लोग परेशान नजर आएंगे. जानिए कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम..

आज कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम?
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है. आसमान में कुछ जगहों पर काले बदरा दिखाई दे सकते हैं.  प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ने से अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में उमस भरी गर्मी बढ़ जाएगी. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.

पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान
पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 और मुरादाबाद में 33.4 रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीगढ़ में कब शुरु होगी अच्छी बारिश?
30 अगस्त से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. 31 अगस्त से पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर झमाझम बारिश होने का अनुमान हैं. इस दौरान बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अलीगढ़ वालों भी अपनी तैयारी पूरी रखों, बारिश से राहत के साथ जलभराव की समस्या भी साथ में मिलेगी.

यूपी के इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बहुत भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. 30 अगस्त से मानसून फिर से पलटी मारेगा.  कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक़ शुक्रवार 27 अगस्त को सूबे के पश्चिमी संभाग में आज कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. जबकि पूर्वी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में एक या दो जगहों पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है. इन जिलों में कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. 

आज किन जिलों में कुछ जगहों पर होगी बारिश
यूपी में आज वहीं नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, औरैया, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान हैं. 

UP Weather Today: यूपी में बढ़ने वाला है तापमान का मीटर, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में फिर चालू हुए AC-कूलर, जानें कब लौटेगी बारिश!

TAGS

Aligarh RainAligarh monsoonAligarh weather forecastAligarh weather today27 August weather

Trending news

Aligarh Rain
अलीगढ़ में राहत देने के बाद आंखें तरेर रहे बदरा,उमस से निकला दम,कब होगी भयंकर बारिश?
Kanpur Weather
Kanpur weather: कानपुर में भारी बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की मार, जानिए आज का मौसम
Shahjahanpur News
बच्चे को जहर देकर मारा फिर फंदे पर लटक गए पति-पत्नी, कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम
Barabanki News
ई-रिक्शा सवार युवकों ने युवती से किया दुष्कर्म का प्रयास
noida Nikki Murder Case
निक्की भाटी से जुड़ा एक और खुलासा, अंतिम संस्कार में एक साथ दिखा दोनों परिवार
cobra snake hindi news
बाप रे! सब्जी के खेत में लगे जाल में फंसा जहरीला कोबरा,डरा सहमा दिखा चंदौली का किसान
Noida Police
नोएडा में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को रखा 38 दिन डिजिटल अरेस्‍ट, 3.21 करोड़ की ठगी
jaunpur news
जौनपुर में बुजुर्गों को मृत दिखा रोक दी पेंशन, फरियाद पर DM ने ऑन द स्पॉट किया फैसला
prayagraj news
गंगा की जलधारा में 36 सालों से जल रही है अखंड ज्योति, देवरहा बाबा से है खास कनेक्शन
BJP MLA
गरीब के घर पर चला बुलडोजर, तो अफसरों पर फूटा विधायक का गुस्सा, अब फिर बसेगा आशियाना
;