Aligarh Weather: ​यूपी में उमस भरी गर्मी का डेरा, अलीगढ़ समेत इन जिलों में खूब सता रही गर्मी, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश?
Aligarh Weather: ​यूपी में उमस भरी गर्मी का डेरा, अलीगढ़ समेत इन जिलों में खूब सता रही गर्मी, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश?

Aligarh Weather: यूपी में अब बारिश की रफ़्तार सुस्त हो गई है. कुछ जगहों पर बारिश तो हो रही हैं लेकिन, हल्की बौछारें ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी भी हो रही है.अलीगढ़ का हाल भी कुछ ऐसा ही है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:48 AM IST
Aligarh weather Update
Aligarh weather Update

Aligarh Weather today: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम सा गया है, अलीगढ़ समेत कई जिलों में पारा हाई होने लगा है. तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग में मुताबिक अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी यूपी और कुछ तराई वाले इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है लेकिन, लेकिन बाकी हिस्से में मौसम शुष्क ही रहेगा. ऐसे में कुछ जगहों पर आज बादल छाए रहेंगे तो कही मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. बात करें अलीगढ़ तो यहां मौसम खुला हुआ है.बादलों का नामोनिशान नहीं दिख रहा है. आइए जानते हैं आज अलीगढ़ का मौसम कैसा है और कितना है तापमान.

आज कैसा है अलीगढ़ का मौसम
अलीगढ़ में बारिश में आई कमी की वजह से उमस भरी गर्मी पड़ रही हैं. जिसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी दो से तीन दिन गर्मी और झेलनी होगी और फिर मौसम बदलेगा और कुछ बौछारे जिले को तरबतर करेंगी. बुधवार को भी सूरज ने अपने खूब तेवर दिखाए और लोगों को परेशान किया. अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान
पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.6 और बहराइच में रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

जान लें यूपी का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में आज कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया हैं. प्रदेश में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री तक पहुंच गया है. बहराइच, बुलंदशहर, बस्ती, कानपुर और गाज़ीपुर जैसे जिलों में बुधवार को सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. उसके बाद फिर से कमी आएगी. 

28 अगस्त को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. 30 और 31 अगस्त को पश्चिमी यूपी में तेज बारिश का अनुमान हैं. जबकि पूर्वी हिस्से में कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें देखनो को मिलेंगी. 1 सितंबर को एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ेगा और दोनों संभागों में झमाझम बारिश होगी. कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है.  

आज इन जिलों में बारिश का अनुमान
यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद रामपुर, बरेली और पीलीभीत में अनेक जगहों पर आज बारिश हो सकती हैं. इन जिलों में कही भी भारी बारिश नहीं होगी और न ही बिजली गिरने की कोई चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा. यहां बारिश नहीं होने की वजह से धूप निकली रहेगी, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों का सामना करना पड़ेगा.

UP Weather Today: यूपी में बढ़ने वाला है तापमान का मीटर, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में फिर चालू हुए AC-कूलर, जानें कब लौटेगी बारिश!

