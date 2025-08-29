Aligarh Weather: बदरा के इंतजार में पथरा रही आंखें, नोएडा-गाजियाबाद में झमाझम बारिश तो अलीगढ़ के आसमान में सूरज का बसेरा

Aligarh Weather today: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगभग थम गया था लेकिन आज मौसम फिर बदल गया है. नोएडा-गाजियाबाद में झमाधम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया था.बात करें अलीगढ़ तो यहां पर धूप निकली हुई है. अलीगढ़ वासियों को अच्छी बारिश का इंतजार है.

आज कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम

अलीगढ़ की आम जनता को इन दो दिनों बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस समय दिन हो या रात गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करके रख दिया है. हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश रिकार्ड जरूर की गई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है. वहीं मौसम विभाग की मानें तो आज अलीगढ़ में बारिश होने की बात कही गई है, और कल से बारिश होने की संभावना है जिसके बाद भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलना शुरू हो जाएगी. अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

कल कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 30 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं. अलीगढ़ में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. अलीगढ़ में कल का मौसम (शनिवार) को 33.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो प्रदेश में शनिवार से बारिश में तेजी आ सकती है. जिसके बाद झमाझम बारिश होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान

पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.8 बहराइच में रिकॉर्ड किया गया. अलीगढ़ में 32.6 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी में कहां-कहां होगी बारिश?

29 अगस्त को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें की संभावना है. शुक्रवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है.प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद ,पीलीभीत, बरेली, रामपुर, संभल, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी में हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है.