Aligarh Weather: ​अलीगढ़ समेत यूपी के इन जिलों में 3 दिनों तक मानसून क्लाइमैक्स, जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज

Aligarh Weather: तालानगरी अलीगढ़ में मौसम में बदलाव आया है. यूपी में फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है. शहर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपने साथ रेनकोट या छाता लेकर निकलें.
Aligarh Weather today: यूपी में एक बार फिर से मानसून अपने मूड में आ गया है. अलीगढ़ समेत कई जगह पर भयंकर बारिश का दौर आ गया है. मौसम विभाग ने फिर से यूपी के कई जिलों में आज से भारी बारिश की संभावना जताई है. यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. आइए जानते हैं अलीगढ़ के मौसम के बारे में.
आज कैसा रहेगा अलीगढ़ का मौसम
अलीगढ़ में रविवार को ही सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ था और आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं. शनिवार को दोपहर बाद कुछ जगहों पर बारिश हुई. अलीगढ़ में हल्की सी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज अलीगढ़ के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी. अलीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो प्रदेश में रविवार से बारिश में तेजी आ सकती है. जिसके बाद झमाझम बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी.
पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान
पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.6 उरई में रिकॉर्ड किया गया. अलीगढ़ में 30.4 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान नजीबाबाद में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
यूपी के इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना हैं. जहां पर ज्यादा बारिश होगी उन जिलों में शामिल हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर,अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाके.
