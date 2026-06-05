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कान में इयरफोन लगाकर मॉर्निंग वॉक पर निकले AMU कर्मचारी, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

 Aligarh News: अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमोला रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है. रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:59 PM IST
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कान में इयरफोन लगाकर मॉर्निंग वॉक पर निकले AMU कर्मचारी, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमोला रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है. रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कान में 'लीड' लगाकर ट्रैक पार करना पड़ा भारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक AMU में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था. वह अपनी दिनचर्या के अनुसार शुक्रवार सुबह भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था. प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार, युवक भमोला रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इस दौरान उसने कानों में हेडफोन (लीड) लगा रखे थे, जिसके कारण उसे आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी.  जब तक वह संभल पाता, तब तक ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

परिवार में पसरा मातम
युवक की असामयिक मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गया है. घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य छिन जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद जब शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, तो वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। पति की मृत्यु की खबर सुनकर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और वह बदहवास होकर वहीं बेहोश हो गई.

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पुलिस की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टया असावधानी का लग रहा है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

प्रशासन की अपील
इस दुखद घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें और कानों में हेडफोन या लीड लगाकर चलना जानलेवा साबित हो सकता है.

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