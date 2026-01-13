Aligarh News: सुसाइड से पहले पिता को VIDEO कॉल...बात करते हुए फंदे से झूल गई AMU की छात्रा, कैंपस में हड़कंप!

मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी के एसएन हॉल में रहने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना के बाद से कैंपस में सनसनी फैल गई है.

क्या है पूरा मामला?

इंशाह फातिमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी. मृतक छात्रा 20 साल की इंशाह फातिमा है. वह यूपी के आजमगढ़ की निवासी थी. मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा ने परिजन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए ये कदम उठाया और हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली. वह एसएन हॉल के कमरा नंबर 113बी में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी. साथी छात्रा छुट्टी पर अपने गई हुई है. छात्रा ने यह कदम 12 जनवरी देर शाम सऊदी में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उठाया.गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस व AMU इंतजामिया मामले की जांच में जुटी है. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आत्महत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

पिता के सामने फंदे से लटकी बेटी

मिली जानकारी के मुताबिक ये कदम उठाने से पहले वह अपने पिता से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं. इंशाह अचानक बात करते-करते दुपट्टे से पंखे से फंदा लगा लिया. इसे देखकर पिता के होश उड़ गए. पिता ने किसी अनहोनी के चलते अलीगढ़ में रह रहे रिश्तेदार को फोन कर इसकी जानकारी दी. रिश्तेदार और एएमयू स्टाफ छात्रा के कमरे में पहुंचा तो वह फंदे पर लटकी हुई थी इसके बाद हॉस्टल स्टाफ, प्रॉक्टोरियल टीम भी छात्रा के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इंशा फंदे से लटकी छटपटा रही थी।

इब्राहिम खान (AMU छात्र) ने बताया कि एक ये सुसाइड का मामला है. इब्राहिम एलएलएम सेकेंड ईयर का छात्र है. उन्होंने कहा कि इस मसले को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंतजामिया की कमी सामने आई है. इससे पहले भी सुसाइड का मामला आया था. इस तरह की वारदात क्यों हो रही है इस पर जांच होनी चाहिए. इब्राहिम ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लापरवाही है. इंतजामिया कोई काउंसलिंग क्यों नहीं कर रही है.

क्या बोले एएमयू प्रॉक्टर

एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सूचना आई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुद को हैंग कर लिया. उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया. तमाम कोशिशों के बाद भी उसको बचा नहीं पाए. अभी वजह का पता नहीं चल पाया है. ये भी कहा कि उसने हादसे से पहले अपने परिवार से बात की थी. उसने क्यों किया ऐसा ये जांच के बाद ही साफ होगी. उन्होंने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने छात्रों से अपील की है कि किसी भी मानसिक तनाव की स्थिति में तुरंत मदद लें.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.