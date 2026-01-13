Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3072672
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: सुसाइड से पहले पिता को VIDEO कॉल...बात करते हुए फंदे से झूल गई AMU की छात्रा, कैंपस में हड़कंप!

AMU Student Suicide Case:  एएमयू की छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसएन हॉल में छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी के एसएन हॉल में रहने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना के बाद से कैंपस में सनसनी फैल गई है.

क्या है पूरा मामला?
इंशाह फातिमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी. मृतक छात्रा 20 साल की इंशाह फातिमा है. वह यूपी के आजमगढ़ की निवासी थी. मिली जानकारी के मुताबिक,  छात्रा ने परिजन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए ये कदम उठाया और हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली.  वह एसएन हॉल के कमरा नंबर 113बी में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी.  साथी छात्रा छुट्टी पर अपने गई हुई है. छात्रा ने यह कदम 12 जनवरी देर शाम सऊदी में रह रहे अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उठाया.गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था.  सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस व AMU इंतजामिया मामले की जांच में जुटी है.  पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आत्महत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

पिता के सामने फंदे से लटकी बेटी
मिली जानकारी के मुताबिक ये कदम उठाने से पहले वह अपने पिता से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं. इंशाह अचानक बात करते-करते दुपट्टे से पंखे से फंदा लगा लिया. इसे देखकर पिता के होश उड़ गए. पिता ने किसी अनहोनी के चलते अलीगढ़ में रह रहे रिश्तेदार को फोन कर इसकी जानकारी दी. रिश्तेदार और एएमयू स्टाफ छात्रा के कमरे में पहुंचा तो वह फंदे पर लटकी हुई थी इसके बाद हॉस्टल स्टाफ, प्रॉक्टोरियल टीम भी छात्रा के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इंशा फंदे से लटकी छटपटा रही थी।

Add Zee News as a Preferred Source

इब्राहिम खान (AMU छात्र) ने बताया कि एक ये सुसाइड का मामला है. इब्राहिम एलएलएम सेकेंड ईयर का छात्र है. उन्होंने कहा कि इस मसले को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंतजामिया की कमी सामने आई है. इससे पहले भी सुसाइड का मामला आया था. इस तरह की वारदात क्यों हो रही है इस पर जांच होनी चाहिए. इब्राहिम ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लापरवाही है. इंतजामिया कोई काउंसलिंग क्यों नहीं कर रही है.

क्या बोले एएमयू प्रॉक्टर
 एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सूचना आई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुद को हैंग कर लिया. उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया. तमाम कोशिशों के बाद भी उसको बचा नहीं पाए. अभी वजह का पता नहीं चल पाया है. ये भी कहा कि उसने हादसे से पहले अपने परिवार से बात की थी. उसने क्यों  किया ऐसा ये जांच के बाद ही साफ होगी. उन्होंने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने छात्रों से अपील की है कि किसी भी मानसिक तनाव की स्थिति में तुरंत मदद लें.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

 

TAGS

AMU Student Suicide Caseamu newsdiploma engineering studentInsha Fatima hanged herself in Aligarhaligarh news

Trending news

UP Road Accidents
यूपी के सड़कों पर मौत का तांडव !अलग-अलग जिलों में हादसे, पांच लोगों की दर्दनाक मौत
AMU Student Suicide Case
सुसाइड से पहले पिता को VIDEO कॉल,बात करते फंदे से झूल गई AMU छात्रा,कैंपस में हड़कंप
mathura encounter
मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश
Lucknow KGMU Case
KGMU में हड़ताल स्थगित, VC ने सीएम से की मुलाकात, FIR दर्ज होने का आश्वासन
Lucknow news
बांग्लादेश में हज़ारों हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों? लखनऊ में लगे पोस्टर
BJP yuva morcha leader happy rajput died in road Accident
सड़क हादसे में BJP युवा मोर्चा मंडल महामंत्री हैप्पी की मौत, अप्रैल में होनी थी शादी
Earthquake in Uttarakhand
भूकंप के झटके से डोला बागेश्वर, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता
Dehradun mausam
उत्तराखंड में हांड़ कंपा रही ठंड,नदी-नाले जमे, रुड़की मसूरी-नैनीताल से भी ज्यादा सर्द
Gorakhpur News
खिचड़ी मेला आस्था,परंपरा का संगम....CCTV-ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र
Uttarakhand news
अब दफ्तर नहीं, दहलीज पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, गांव-गांव पहुंच रही धामी सरकार