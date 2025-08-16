Aligarh News: अलीगढ़ में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लगाए आरोप

अलीगढ़/मनीष शर्मा: यूपी के अलीगढ़ जिले के थाना बन्नादेवी के सारसौल क्षेत्र में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. परिजनों ने फैक्ट्री स्टाफ पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में देरी करने का आरोप लगाया और शव फेक्ट्री गेट पर रख दिया. सूचना पर इलाका पुलिस के अलावा मेयर मोके पर आ गए. मेयर प्रशांत सिंघल ने आर्थिक मदद का मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया. कई घण्टे की बातचीत के बाद शाम को परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव घर ले गए. मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शहर के थाना देहली गेट इलाके के नगला मसानी के रहने वाले 50 वर्षीय सुशील पुत्र निरंजनलाल भाजपा से मेयर प्रशान्त सिंह की सारसौल प्रशांत एंटरप्राइजेज फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे. अन्य दिनों की भान्ती शुक्रवार की सुबह सुशील घर से फैक्ट्री गए. जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. जानकारी फैक्ट्री के मैनेजर ने फोन कर परिजनों को दी. बताया कि सुशील की तबीयत खराब हो गई है.

परिजनों ने लगाए ये आरोप

परिजनों का आरोप है कि सुशील को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में फैक्ट्री वालों ने लापरवाही की है. उनको समय पर इलाज नही दिया, इसलिए मौत हो गई. उधर, हादसे की खबर पर इलाका पुलिस के अलावा मेयर प्रशान्त सिंघल फैक्ट्री पहुँच गए. उन्होंने बताया कि सुशील फैक्ट्री में करीब 35 साल से काम करते आ रहे थे. वह फैक्ट्री की शुरुआत के दिनों से नौकरी करते रहे हैं. आज उनकी तबियत खराब होने पर फैक्ट्री स्टाफ निजी अस्पताल जीवन ज्योति ले गया था. यहां से डॉक्टर ने उनको केके हॉस्पिटल रेफर कर दिया.

रास्ते में हुई मौत

हालात और ज्यादा बिगड़ने पर उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं. सुशील की सैलरी बतौर पेंशन उनकी पत्नी को आजीवन मिलती रहेगी. इसके अलावा फंड भी खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. इधर, पुलिस ने बताया कि मामले में समझौता हो गया है. परिवार ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया.

