अलीगढ़ में 13 साल पुरानी नियुक्तियों के रिकॉर्ड रहस्यमयी गायब, स्वास्थ्य विभाग से नदारद मिलीं फाइलें

अलीगढ़ (मनीष शर्मा): यूपी के अलीगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां स्वास्थ्य विभाग में तेरह साल पुरानी नियुक्तियों का रिकॉर्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है. मामला तब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने चयन कमेटी में अधिकारियों के पैन और भर्ती संबंधी जानकारी मांगी. लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी. मामला तूल पकड़ा तो रिकॉर्ड खंगालने की बात कही गई लेकिन अब तक विभाग के हाथ खाली हैं. इससे स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं.

नदारत मिलीं नियुक्ति की फाइलें

वर्ष 2012 में हुए 30 डॉक्टरों समेत 118 संविदा कर्मियों की नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड अब विभाग के पास नहीं है. जब इन नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो सीएमओ कार्यालय में फाइलें नदारद मिलीं. शिकायतकर्ता ने शासन से यह जानना चाहा कि उस समय चयन समिति में कौन अधिकारी शामिल थे और नियुक्तियों के विज्ञापन कहां प्रकाशित किए गए थे.

अब तक नहीं मिले डॉक्यूमेंट

मामला शासन तक पहुंचने के बाद विभाग में पुराने रिकॉर्ड खंगालने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई दस्तावेज हाथ नहीं लग सका. नियुक्तियों का रिकॉर्ड गायब होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

सीएमओ का क्या कहना?

अलीगढ़ के सीएमओ नीरज त्यागी का कहना है कि डॉक्टर तुषार वार्ष्णेय के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन पुराने भवन से नए भवन में कार्यालय शिफ्ट होने के दौरान कुछ फाइलें गायब हो गई हैं. रिकॉर्ड को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है.

