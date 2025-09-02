 Aligarh News: बीजेपी युवा मंडल अध्यक्ष बलदेव छौकर पर जानलेवा हमला, कार पर बरसीं ताबड़तोड़ गोलियां
Aligarh News: बीजेपी युवा मंडल अध्यक्ष बलदेव छौकर पर जानलेवा हमला, कार पर बरसीं ताबड़तोड़ गोलियां

Aligarh News: अलीगढ़ में भाजपा युवा नेता मंडल के अध्यक्ष बलदेव छौकर पर जानलेवा हमला हुआ.इस हमले को राजनितिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है.फिलहाल पुलिस इस मामलों पर जांच कर रही है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:41 AM IST
Aligarh News:
Aligarh News:

अलीगढ़/मनीष शर्मा: गोरई थाना क्षेत्र के गांव नयाबांस के पास सोमवार देर रात भाजपा युवा नेता मंडल अध्यक्ष बलदेव छौकर की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. आरोप है कि उनके आगे चल रही कार पर फायरिंग की गई. उनकी कार पर ईंट व डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए. घटना उस समय हुई, जब BJP नेता धमकी की तहरीर देकर थाने से लौट रहे थे.  पुलिस आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है.

 

घटना होने से पहले क्या हुआ था 

खबरों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि युवा नेता बलदेव छौकर थाने गये थे वहां से वह शिकायत दर्ज कराकर लौट ही रहे थे. तभी बाइक और एक कार में सवार कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. उनकी कार पर लगातार हमला करने के बाद, हमलावार मौके से फरार हो गये

 

हमला होने के बाद का नज़ारा

जब हमला हुआ उस समय अलीगढ़ में यह खबर सनसनी की तरह फैल गई. यह घटना नयावास गाँव में हुआ जो गोरई थाना क्षेत्र में आता है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. इस हमले को राजनितिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है. ऐसे में यह सवाल आना लाजिम है कि आखिर भाजपा युवा नेता को निशाना क्यों बनाया गया.

 

युवा नेता बलदेव छौकर ने क्या कहा...

इस हमले पर बीजेपी के युवा नेता का कहना है कि यह हमला योजना के साथ बनाया गया था और उनकी जान लेने की कोशिश की गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

 

इलाके में पुलिस बल तैनात

हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये गये है हालाँकि फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

 

