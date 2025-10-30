Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2980897
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसरों ने भागकर बचाई जान, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है विवाद

Aligarh News:अलीगढ में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जोरदार बवाल मच गया. यहां कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया. भीड़ ने तो एसडीएम सुमित की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा. उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कायमपुर इलाके में नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची. जैसे ही नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई. फिर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हंगामा शुरू हो गया.

कब्जा हटाने गई टीम पर हमला
हालात इतना बेकाबू हो गया कि कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, ये टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए कायमपुर पहुंची थी. इस टीम ने स्थानीय पुलिस को बिना सूचना दिए ही कार्रवाई शुरू कर दी. इसी बीच मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और विरोध करने लगे. 

एसडीएम की गाड़ी के शीशे तोड़े
देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और भीड़ ने एसडीएम सुमित की गाड़ी पर हमला कर दिया. हालात ऐसे थे कि एसडीएम को करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर महुआ खेड़ा थाने जाना पड़ा. पथराव में एसडीएम की गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में मची अफरा-तफरी
बताया जा रहा है कि एसडीएम और टीम के कुछ सदस्य हल्के घायल हुए हैं. हालात बिगड़ते देख टीम ने दौड़कर अपनी जान बचाई. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल मौके पर चार से पांच थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें: दरवाजा तोड़ते ही खिड़की से भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऑनलाइन होती थी कॉलगर्ल बुकिंग

TAGS

SDM vehicle attackedvideo viralaligarh newsAligarh Police

Trending news

uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में होगी बारिश, जानिए IMD का नया अपडेट
ayodhya parikrama
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में तगड़ी सुरक्षा
Bahraich news
बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता
Lucknow latest news
पूर्वांचल में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय, सीएम योगी की बड़ी सौगात
Hardoi latest News
पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन बोले
prayagraj news
सात समुंदर पार से आए मेहमान, देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर, संगम नगरी की रौनक बढ़ी
Varanasi latest news
दरवाजा तोड़ते ही भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट पर पुलिस रेड
UP News
लखनऊ में जुटेंगे 30 हजार युवा स्काउट्स, योगी सरकार बना रही 300 एकड़ में मिनी सिटी!
UP News
योगी सरकार का नया प्रयोग.. अब किताब नहीं, प्रयोगशाला में होगी बच्चों की पढ़ाई!
balrampur news
पंचायत चुनाव में हिंसा मामले में बड़ा फैसला, पूर्व सांसद समेत 14 आरोपी दोषमुक्त