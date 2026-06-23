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40 की चाची, 17 का भतीजा...नाबालिग संग जबरन बनाया अवैध संबंध, चौंका देगा अलीगढ़ का ये मामला

Aligarh News: अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले में नाबालिग लड़के ने गांव की एक चाची पर जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है. आरोप है कि रिश्ते की चाची ढाई साल से अवैध संबंध बनवा रही थी. अब शादी करने का दबाव बना रही थी. जिसके बाद पीड़ित ने परिजनों से शिकायत की. फिलहाल पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 23, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:01 AM IST
40 की चाची, 17 का भतीजा...नाबालिग संग जबरन बनाया अवैध संबंध, चौंका देगा अलीगढ़ का ये मामला
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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