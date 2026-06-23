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Aligarh News/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इगलास थाना इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां नाबालिग लड़के ने गांव की एक चाची पर जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है. नाबालिग का आरोप है कि आरोपी चाची पिछले ढाई साल से रेप की धाराओं में जेल भिजवाने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाती चली आ रही थी. अब उस पर शादी का दबाव बना रही थी. जिससे परेशान होकर पीड़ित ने अपने परिजनों से शिकायत की.
नाबालिग का गांव की चाची पर आरोप
जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने बिना देरी के पुलिस से इस मामले में शिकायत कर दी. पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं, शिकायत मिलने के बाद पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया. आरोपी महिला 40 साल की बताई जा रही है. जबकि, पीड़ित नाबालिग 17 साल का है.
मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज
पीड़ित की मां का कहना है कि उसके बेटे को दो बच्चों की मां ने प्रेमजाल में फंसा लिया था. पिछले दो-ढाई वर्ष से अवैध सम्बन्ध बनाती चली आ रही है. अब वह बेटे को धमका रही है कि मुझे अपने साथ रख नहीं तो दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा दूंगी. बेटे को परेशान देख पूछ्ने पर पूरी घटना की जानकारी मिली. इंस्पेक्टर की मानें तो, पीड़ित किशोर की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपी महिला की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
क्या बोले इंस्पेक्टर सिसोदिया?
इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया का कहना है कि उक्त गंभीर पारवारिक प्रकरण को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों के अनुरोध पर पंचायत भी बुलाई थी. जिसमें महिला के पति और अन्य परिजनों ने उसे काफी समझाया था, लेकिन महिला किशोर के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही. जबकि समझाने पर उसका पति उसे साथ रखने के लिए राजी था, लेकिन महिला किसी कीमत पर किशोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी.
पुलिस की मानें तो पंचायत में महिला ने खुलकर स्वीकार किया कि वह किशोर के साथ हुए संबंधों के चलते ढाई माह की गर्भवती है और उसके साथ ही रहना चाहती है. जिसके बाद उसे पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है.