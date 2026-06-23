मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज

पीड़ित की मां का कहना है कि उसके बेटे को दो बच्चों की मां ने प्रेमजाल में फंसा लिया था. पिछले दो-ढाई वर्ष से अवैध सम्बन्ध बनाती चली आ रही है. अब वह बेटे को धमका रही है कि मुझे अपने साथ रख नहीं तो दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा दूंगी. बेटे को परेशान देख पूछ्ने पर पूरी घटना की जानकारी मिली. इंस्पेक्टर की मानें तो, पीड़ित किशोर की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपी महिला की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.