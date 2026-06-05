ऑटो चालक बना अपने ही कलेजे के टुकड़ों का हत्यारा! जहर देकर जान लेने का आरोप; मानसिक तनाव या कुछ, जांच में जुटी पुलिस

नागेंद्रमणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. गीडा थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक पिता पर अपने ही दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है. उपचार के दौरान पहले बेटे और फिर बेटी की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. आखिर पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी पड़ताल की जा रही है.

घटना विस्तार से

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के सेक्टर-5 स्थित बरवार खुर्द गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो मासूम बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक बच्चों की पहचान आठ वर्षीय परी और साढ़े चार वर्षीय अक्षत के रूप में हुई है. दोनों बच्चे ऑटो चालक सत्यम कुमार के पुत्र-पुत्री थे. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार देर शाम सत्यम कुमार घर पहुंचा था. उस समय उसकी पत्नी किसी निजी कार्य से महानगर क्षेत्र गई हुई थी.

पिता पर जहर देकर हत्या का आरोप

आरोप है कि इसी दौरान सत्यम ने अपने दोनों बच्चों को दही में मिलाकर कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया. कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी और बेचैनी की शिकायत होने लगी. बच्चों की हालत गंभीर होने पर परिजन और पड़ोसी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. शुक्रवार को इलाज के दौरान पहले साढ़े चार वर्षीय अक्षत ने दम तोड़ दिया और करीब आधे घंटे बाद उसकी आठ वर्षीय बहन परी की भी मौत हो गई.

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पिता की तहरीर पर आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ऑटो चालक की मां का कहना है कि वह ऑटो रिक्शा के लोन की ईएमआई भरने के लिए कहता था. हम लोग कहां से भरेंगे.

घटना पर पुलिस ने बताया

गिडा गोरखपुर सीओ योगेंद्र सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाए जाने की बात सामने आई है, लेकिन मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना के पीछे पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया. घटना के पीछे पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या कोई अन्य वजह है, इसकी जांच जारी है. वहीं मासूम भाई-बहन की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं.

जिस पिता को बच्चों की सुरक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी निभानी थी, उसी पर अपने मासूम बेटे और बेटी की जान लेने का आरोप लगा है. गोरखपुर की यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस दर्दनाक मामले की असली तस्वीर सामने लाएगी.

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