Aligarh News: होने वाले दामाद संग भागी सास अब बहनोई के साथ फुर्र, 10 महीने भी न रह सकी, 2 लाख और गहने भी किए साफ!

मनीष शर्मा/Aligarh News: पिछले साल अलीगढ़ में अप्रैल 2025 में होने वाले दामाद संग भागने वाली सपना देवी अब अपने बहनोई संग फरार हो गई है. ऐसा आरोप है कि सपना देवी अपने साथ दो लाख रुपये और गहने भी साथ ले गई है. प्रेमी दामाद ने अलीगढ़ के दादों थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बता दें कि महिला अपने प्रेमी के साथ बिहार के सीतामढ़ी में रह रही थी और 10 महीने बाद ही वह प्रेमी दामाद के बहनोई संग भाग गई.

युवक राहुल ने थाना दादों पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. राहुल और अपना देवी बिहार सीतामढ़ी के थाना बेला क्षेत्र के गांव उसे रहना में रह रहे थे. राहुल कपड़े के कारोबार कर रहा था. इसके चलते 6 फरवरी को सुबह काम पर निकला जब शाम को घर पर आकर देखा तो अपना देवी को 30 साल का देवेंद्र उसे भगा ले गया. थाना दादों इंचार्ज का कहना है की घटना बिहार की है इसलिए मुकदमा वहीं पर दर्ज होगा. राहुल के मुताबिक उनके दो लाख रुपये और गहने लेकर महिला अपने बहनोई के साथ कहीं चली गई है.

क्या है पूरा माजरा

अलीगढ़ की अपना देवी अपने बेटी के होने वाले पति राहुल के साथ भाग जाने के कारण सुर्खियों में आई थी. बेटी की शादी से पहले दामाद संग भागी महिला 43 साल की अपना देवी अब बहनोई के साथ फरार हो गई है. वह 1 साल भी उसके साथ ना रह सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

थाना दादों के गांव मछरिया नगला निवासी राहुल कुमार की शादी अप्रैल 2025 में थाना मडराक के गांव मनोहरपुर में तय हुई थी. सगाई के बाद उसकी होने वाली सास से उसकी खूब बातें होती थी. बातचीत का सिलसिला बढ़ा और धीरे-धीरे दामाद-सास की नजदीकियां बढ़ गईं. राहुल और पुलिस के अनुसार शादी से करीब 12 दिन पहले अपना देवी पति, परिवार को छोड़कर वह उसके पास चली आई थीं.

पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई. उसकी काफी तलाश की गई पर वो जगह बदलते रहे. इसके बाद दोनों ने खुद जाकर दादों थाने में सरेंडर किया था. दोनों को मडराक थाने बुलाया गया, जहां सास और दामाद ने एक-दूसरे के साथ रहने की बात कही. दोनों की सहमति के बाद छोड़ दिया गया और दोनों साथ रहने चले गए. पति ने भी अपने बच्चों को साथ रखने का फैसला किया.

करीब दस महीने के बाद ही बुधवार दोपहर राहुल दादों थाने पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि वह बिहार के एक जिले में रहकर फेरी लगाकर कपड़े बेचता है. उसके मुताबिक छह फरवरी को अपना देवी अपने बहनोई के साथ कहीं चली गई है. इस पर पुलिस ने कहा कि ये घटना हमारे थाना क्षेत्र की नहीं है, इसलिए कार्रवाई कार्रवाई नहीं हो पाएगी. घटना बिहार की है इसलिए मुकदमा वहीं पर दर्ज होगा.

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!