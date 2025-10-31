Advertisement
कमरे में फंदे से लटका मिला बी-फार्मा छात्र, आत्महत्या की कोशिश या गहरी साजिश, पुलिस ने शुरू की जांच

Aligarh News: अलीगढ़ में बी-फार्मा के छात्र ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया. परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया

 

कमरे में फंदे से लटका मिला बी-फार्मा छात्र, आत्महत्या की कोशिश या गहरी साजिश, पुलिस ने शुरू की जांच

अलीगढ़ न्यूज: उत्तर प्रदेश में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. युवक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला ? 
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक बी-फार्मा का छात्र है और कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. परिजन उसके व्यवहार में बदलाव और तनाव के लक्षण महसूस कर रहे थे, लेकिन परिवार ने इसे पढ़ाई का दवाब समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. शनिवार सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.  उसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो युवक फंदे पर लटका मिला. यह देखकर परिवार में हड़कंप मच गया. परिजन तुरंत युवक को नीचे उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.डॉक्टरों के अनुसार, समय पर मेडिकल सहायता मिलने से युवक की जान बचने की संभावना बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच, कारणों की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही देहली गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस का कहना है कि अभी आत्मघाती कदम उठाने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. युवक के मोबाइल फोन और निजी डायरी की जांच की जा रही है, ताकि तनाव का कारण पता लगाया जा सके.थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार के बयान भी लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की बाहरी दबाव, दुर्व्यवहार या विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. घटना के पीछे पढ़ाई या निजी कारणों की भूमिका हो सकती है, जिसकी जांच जारी है.

परिवार सदमे में, गांव में शोक का माहौल
घटना से पूरे मोहल्ले में स्तब्धता है. परिजन लगातार अस्पताल में ही मौजूद हैं और बेटे के स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.ग्रामीणों और परिचितों ने परिवार को सांत्वना दी है.फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.

