Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहचान मिटाने के लिए काट दिया सिर! चारे के खेत में मिली युवक की लाश, अलीगढ़ में मचा हड़कंप

अलीगढ़ जिले में चरी के खेत से एक अज्ञात युवक का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है. कटे हुए सिर की तलाश जारी है और फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वॉड की मदद से मामले की जांच की जा रही है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:22 AM IST
पहचान मिटाने के लिए काट दिया सिर! चारे के खेत में मिली युवक की लाश, अलीगढ़ में मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रोता-बिलखता रहा मासूम, टीचर जड़ गए ताला! जौनपुर के स्कूल में बंद रहा 6 साल का विपिन
Jaunpur Primary School31 min ago
2
UP Assembly elections47 min ago
3
Meerut News1 hr ago
4
UP Police recruitment1 hr ago
5
Gauri Dayampur murder1 hr ago