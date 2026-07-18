पहचान मिटाने के लिए काट दिया सिर! चारे के खेत में मिली युवक की लाश, अलीगढ़ में मचा हड़कंप

पुलिस का बयान

पुलिस बल आस-पास के खेतों और झाड़ियों में मृतक के कटे हुए सिर की सघन तलाशी ले रहा है. खोजी कुत्तों (Dog Squad) और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाए जाने की तैयारी है ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. इस खौफनाक वारदात के बाद से सिकंदरपुर और आस-पास के गांवों के लोग गहरे खौफ में हैं. पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है.