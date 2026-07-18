पहचान मिटाने के लिए काट दिया सिर! चारे के खेत में मिली युवक की लाश, अलीगढ़ में मचा हड़कंप

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अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शनिवार की रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पर एक अज्ञात युवक का सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सुबह जब ग्रामीणों ने चरी (चारे) के खेत में खून से लथपथ शव देखा, तो गांव में दहशत फैल गई. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अकराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि शनिवार की रात अज्ञात हत्यारों ने युवक की किसी अन्य जगह पर या उसी खेत में बेहद बेरहमी से सिर काटकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर फरार हो गए. अपराधियों ने शव की पहचान छुपाने के उद्देश्य से सिर को गायब कर दिया है.
जांच और शिनाख्त में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही अकराबाद थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. युवक की पहचान (शिनाख्त) करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सिर न होने के कारण फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है.
पुलिस का बयान
पुलिस बल आस-पास के खेतों और झाड़ियों में मृतक के कटे हुए सिर की सघन तलाशी ले रहा है. खोजी कुत्तों (Dog Squad) और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाए जाने की तैयारी है ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. इस खौफनाक वारदात के बाद से सिकंदरपुर और आस-पास के गांवों के लोग गहरे खौफ में हैं. पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है.
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