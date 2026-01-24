Advertisement
Aligarh News: SSP की बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, यहां जानिए वजह

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में यातायात अव्यवस्था व लापरवाही पर एसएसपी सख्त नजर आ रहे हैं. यहां एसएसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. ये सभी एंबुलेंस फंसने से जनजीवन संकट में डालने के मामले में निलंबित हुए हैं. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:30 AM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है. यातायात अव्यवस्था व लापरवाही पर पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई एंबुलेंस फंसने से जनजीवन संकट में डालने को लेकर हुई है. जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें यातायात उपनिरीक्षक महेश चंद्र, मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार, आरक्षी मनीष कुमार, यातायात निरीक्षक कमलेश कुमार और शिथिल पर्यवेक्षण शामिल हैं.

जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-SSP
थाना खैर में तैनात उ0नि0 प्रमोद कुमार वशिष्ठ भी न्यायालय आदेशों की अवहेलना पर निलंबित किए गए हैं. सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है. एसएसपी ने जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने का सख्त संदेश दिया है. दरअसल, गुरुवार को एसएसपी ने शहर में सड़क पर निरीक्षण किया. उन्हें जगह-जगह ट्रैफिक जाम मिला. शुक्रवार को उन्होंने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस कमलेश कुमार समेत पांच कर्मियों को निलंबित कर दिया. 

सारसौल चौराहे पर भीषण जाम
इतना ही नहीं एसएसपी ने चेतावनी भी है कि जो कोई भी ड्यूटी में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, एसएसपी नीरज कुमार जादौन गुरुवार दोपहर बिना किसी सूचना के अचानक सारसौल चौराहे पर पहुंच गए. वहां उन्होंने देखा कि रोडवेज बसें बीच सड़क खड़ी होकर सवारियां भर रही थीं, जिससे भीषण जाम लगा हुआ था. 

सोशल मीडिया पर वीडियो भी हुआ था वायरल
सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के बजाय आपस में गप्पे मार रहे थे. जाम में एंबुलेंस फंसने का भी वीडियो सामने आया था, जिसे एसएसपी ने गंभीरता से लिया. दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें शहर के किशनपुर तिराहे पर एक एंबुलेंस फंसी हुई दिखी. पास में ही एक पुलिसकर्मी चालान काटता भी नजर आ रहा है. इस दौरान कुछ लोग उस पुलिसकर्मी से चालान काटने के बजाय एंबुलेंस निकलवाने की बात कह रहे हैं. अब एसएसपी ने इस पर भी सख्ती दिखाई है.

अब लापरवाही करने वालों की खैर नहीं
एसएसपी नीरज कुमार जादौन का कहना है कि किसी अधिकारी या वीवीआईपी मूवमेंट पर ही पुलिस एक्टिव नजर आती है. सड़कों पर जाम लगा रहता है और लोग उससे जूझते रहते हैं. उनका कहना है कि आम लोगों की समस्या का समाधान करना ही कर्तव्य है. लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

