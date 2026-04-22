खून से लथपथ भाजपा नेता के पिता का शव मिला, मौके से चाकू भी बरामद; आखिरी बार जिसके साथ घर से निकले उसे खोज रही पुलिस

Manish Sharma/Aligarh: अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव चिलकौरा नगरिया में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैला दिया है. यहां एक निर्माणाधीन मकान के कमरे से 55 वर्षीय नरोत्तम सिंह का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. उनके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

आखिरी बार किसी परिचित के साथ स्कूटी पर निकले थे

मृतक नरोत्तम सिंह स्थानीय स्तर पर पेट्रोल पंप संचालक थे और क्षेत्र में एक जाने-पहचाने व्यक्ति माने जाते थे. परिजनों के अनुसार, मंगलवार सुबह वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा काट रहे थे. इसी दौरान गांव का ही परिचित कन्हैया वहां पहुंचा और उनसे स्कूटी पर चिलकौरा तक छोड़ने को कहा. नरोत्तम उन्हें लेकर निकल गए, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे.

निर्माणाधीन मकान में मिला शव

दोपहर तक घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू की. शक के आधार पर जब परिजन कन्हैया के निर्माणाधीन मकान तक पहुंचे, तो कमरे का ताला खुलवाने पर अंदर नरोत्तम सिंह का शव पड़ा मिला. यह दृश्य देख परिवार के लोग सन्न रह गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

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क्रूरता से भाजपा नेता के पिता की हत्या

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने नरोत्तम के साथ बेहद क्रूरता बरती.

घटना को लेकर गांव में आक्रोश

घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया. नाराज लोगों ने आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाने की मांग करते हुए करीब दो घंटे तक शव उठाने से इनकार कर दिया. पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही स्थिति शांत हुई.

पुलिस ने आरोपी के भाइयों को हिरासत में लिया

फिलहाल मुख्य आरोपी कन्हैया फरार है. पुलिस ने उसके दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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