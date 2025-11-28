हर्ष फायरिंग ने छीन ली भाजपा नेता की जान, बुलंदशहर में शादी का जश्न मातम में बदला

Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में उस वक्त खुशियों की चीख-पुकार अचानक चीखों में बदल गई, जब एक विवाह समारोह में की गई हर्ष फायरिंग ने भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी की जिंदगी लील ली. जिस मंडप में खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां दर्द की कड़वाहट फैल गई.

कहां की है ये घटना?

यह दर्दनाक घटना चोला थाना क्षेत्र के गांव खानपुर में हुई. जानकारी के अनुसार, ककोड़ थाना क्षेत्र के अजयनगर निवासी दूल्हा शिवम की बारात गांव खानपुर पहुंची थी. तिलक की रस्म के दौरान लड़की पक्ष के गांव खानपुर निवासी सुग्रीव सोलंकी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लगातार फायरिंग के दौरान पिस्टल में अचानक गोली फंस गई. सुग्रीव कई बार ट्रिगर दबाता रहा और इसी कोशिश में अचानक एक गोली चल गई.

यह गोली पास में कुर्सी पर बैठे भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी के कंधे को चीरते हुए सीधे उनकी छाती में जा लगी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र भाटी को तुरंत नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

एसपी सिटी का बयान

पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए. परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शादी की रस्में किसी तरह पूरी की गईं, लेकिन पूरा माहौल गमगीन हो चुका था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

