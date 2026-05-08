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अलीगढ़ की काली नदी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ ने युवती को जबड़े में दबोचा, जांबाज चाची ने यूं बचाई भतीजी की जान

Aligarh Crocodile Attack: अलीगढ़ की काली नदी किनारे चारा काट रही सुमन पर मगरमच्छ ने हमला कर हाथ दबोच लिया. जब यह नजारा उसकी चाची ने हिम्मत दिखाते हुए दरांती से मगरमच्छ की आंख पर हमला कर दिया. फिर भतीजी को मौत के मुंह से बचा लिया. गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 08, 2026, 11:28 AM IST
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Aligarh Crocodile Attack
Aligarh Crocodile Attack

Aligarh Crocodile Attack/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र से बहने वाली काली नदी किनारे दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. पशुओं के लिए चारा काट रही युवती पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसे नदी की ओर खींचने लगा. जब यह नजारा मौके पर मौजूद युवती की चाची ने देखा तो वह साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दरांती से मगरमच्छ की आंख पर ताबड़तोड़ हमला कर दिए. 

युवती पर मगरमच्छ का हमला
इसके बाद मगरमच्छ युवती को छोड़कर नदी में वापस चला गया. इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, जिले के मोहद्दीनपुर गांव निवासी 18 वर्षीय सुमन अपनी चाची के साथ गांव रायपुर मुजफ्ता के पास काली नदी किनारे पशुओं के लिए चारा काटने गई थी. दोपहर करीब तीन बजे दोनों खेत किनारे काम कर रही थीं, तभी नदी से निकला एक मगरमच्छ तेजी से सुमन की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसके हाथ को अपने जबड़े में दबोच लिया. 

युवती के हाथ में आई गंभीर चोटें
अचानक हुए हमले से युवती चीख पड़ी और मगरमच्छ उसे घसीटते हुए नदी की ओर ले जाने लगा. इस दौरान सुमन और उसकी चाची द्रोपा देवी ने साहस दिखाते हुए दरांती से मगरमच्छ की आंख पर वार कर दिया. हमला होते ही मगरमच्छ युवती को छोड़कर नदी में भाग गया. गंभीर रूप से घायल सुमन को पहले सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया. सीएचसी अधीक्षक डॉ. अवनेंद्र यादव के अनुसार युवती के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं.

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घटना पर क्या बोले गांव वाले?
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. गांव वालों का कहना है कि काली नदी में पिछले कुछ समय से मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है. नदी किनारे खेतों में काम करने वाले किसान और पशुओं के लिए चारा लेने जाने वाली महिलाएं हमेशा खतरे के साये में रहती हैं. पहले भी कई बार नदी किनारे मगरमच्छ दिखाई दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

गांव वालों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि काली नदी क्षेत्र में मगरमच्छों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाए और नदी किनारे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. 

यह भी पढ़िए: यूपी एटीएस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध, जानिए कैसे खाते में आती थी रकम?

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