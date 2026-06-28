/पैतृक संपत्ति विवाद में फिर अलीगढ़ पहुंचे अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, फर्जी वसीयत के जरिए हवेली पर कब्जे का आरोप

6 महीने में दूसरी बार लगाई गुहार

आपको बता दें कि पिछले 6 महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब अभिनेता को अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास आना पड़ा है. चंद्रचूड़ सिंह ने बताया कि उन्होंने कलेक्ट्रेट और एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया है. वहीं, उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और उन्हें जिला प्रशासन व न्यायपालिका से निष्पक्ष कार्रवाई की पूरी उम्मीद है. अधिकारियों ने अभिनेता को पूरे मामले की गहराई से जांच कराकर उचित कानूनी कदम उठाने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है.