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पैतृक संपत्ति विवाद में फिर अलीगढ़ पहुंचे अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, फर्जी वसीयत के जरिए हवेली पर कब्जे का आरोप

Aligarh Chandrachur Singh property dispute: बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने शनिवार को अपने भाई के साथ अलीगढ़ में अधिकारियों से मुलाकात कर पैतृक संपत्ति विवाद के निस्तारण की गुहार लगाई है. अभिनेता का आरोप है कि फर्जी वसीयत तैयार कर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है.

Written ByManish SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST
पैतृक संपत्ति विवाद में फिर अलीगढ़ पहुंचे अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, फर्जी वसीयत के जरिए हवेली पर कब्जे का आरोप
Image Credit: Aligarh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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