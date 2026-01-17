दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, अलीगढ़ स्टेशन पर RPF, GRP पुलिस अलर्ट

Aligarh News: दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना होने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
Aligarh: दिल्ली से पटना जा रही है राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है. यह ट्रेन अलीगढ़ होकर गुजरती है. इसलिए सूचना मिलते ही अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा दल अलर्ट हो गए हैं. ट्रेन में जांच करने के लिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है. किसी भी हालात से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर RPF, GRP के अलावा स्थानीय पुलिस भी मौजूद है.
खबर लिखी जा रही है...
