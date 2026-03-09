प्यार का बुलावा या मौत का जाल? कॉल के बाद प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, फिर मिला शव

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर एक प्रेमी की उसके प्रेमिका के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि रात में प्रेमिका ने फोन करके अपने प्रेमी को बुलाया था. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कहां की ये घटना?

दरअसल, ये घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दोदपुर इलाके की बताई जा रही है. मृतक की पहचान बदायूं निवासी नरेंद्र के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि देर रात प्रेमिका ने नरेंद्र को फोन कर अलीगढ़ बुलाया था. युवक ने रात करीब 11:30 बजे अलीगढ़ पहुंचने की जानकारी भी फोन पर दी थी.

परिजनों ने प्रेमिका पर लगाया गंभीर आरोप

परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे प्रेमिका ने उन्हें फोन कर नरेंद्र की मौत की सूचना दी. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका ने ही नरेंद्र की हत्या की है. बताया जा रहा है कि दोदपुर में आने-जाने के दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां हो गई थीं.

पुलिस ने प्रेमिका को लिया हिरासत में

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

मृतक के रिश्तेदार ने क्या कहा?

मृतक प्रेमी के रिश्तेदार श्याम बाबू ने बताया कि यह मेरा साला है, जिसकी उम्र 22 साल है और यह बदायूं का रहने वाला है. वह पिछले चार से पांच महीने से अलीगढ़ में रह रहा था. बीती रात वह बदायूं से अलीगढ़ आया था, जिसके बाद वह अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर चला गया. सुबह करीब 5 बजे हमें सूचना मिली कि नरेंद्र की मौत हो गई है. हमें शक है कि उसकी हत्या की गई है. फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है.

