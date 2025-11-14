Aligarh News: ये मेरा क्या हश्र करेंगे...निकाह में 'महाभारत' के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इंकार; मायूस लौटा दूल्हा

Aligarh Viral News: अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के एक निजी गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह के दौरान गेस्ट हाउस युद्ध का मैदान बन गया. यहां बारातियों और घरातियों के बीच जमकर मारपीट हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया.

शादी समारोह में जमकर मारपीट

मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में बाराती और घराती जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि शादी समारोह में किसी लड़की पर कमेंट के बाद यह विवाद शुरू हुआ. फिर देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और बारातियों के साथ घरातियों की मारपीट शुरू हो गई. हालांकि, इस झगड़े की तरह-तरह की वजह बताई जा रही है.

निकाह के बाद बिना दुल्हन लौटी बारात

इस मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. शादी समारोह में झगड़े और मारपीट के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया. दुल्हन ने कहा कि जिस परिवार के लोग इस तरह झगड़ रहे हैं, वह विदाई के बाद मेरा क्या हश्र करेंगे. जिसके चलते बिना दुल्हन के ही दूल्हा पक्ष बारातियों के साथ वापस लौट गया. वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला शांत हो गया था. हालांकि, अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

